Ημερήσιες Προβλέψεις 22/7: Τι αλλάζει από σήμερα για το ζώδιο σου;

Ποιο είναι το σημαντικό αστρολογικό γεγονός της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026; Μα φυσικά η είσοδος του Ήλιου στο δημιουργικό, γενναιόδωρο και λαμπερό ζώδιο του Λέοντα, όπου αυτή την θέση θα σημάνει φυσικά την πιο απολαυστική και ψυχαγωγική περίοδο του καλοκαιριού! Τι αλλάζει από σήμερα για όλα τα ζώδια; Μα φυσικά έχουμε την ανάγκη να εκφραστούμε, να διασκεδάσουμε, να απολαύσουμε καλοκαιρινές στιγμές και να δημιουργήσουμε ένα πιο όμορφο πλαίσιο στην ζωή μας. Παράλληλα σήμερα η Σελήνη από τον Σκορπιό σε εξάγωνο με την Αφροδίτη από την Παρθένο και τον Ανάδρομο Ερμή από τον Καρκίνο, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες, για ερωτικές εξομολογήσεις, αισθηματικές συναντήσεις, αλλά και όμορφα , τρυφερά ξεκαθαρίσματα που τα είχαμε σε εκκρεμότητα.

Ποια είναι τα τυχερά ζώδια της ημέρας; Μα φυσικά τα ζώδια της Γης (Ταύροι, Παρθένοι, Αιγόκεροι) και τα ζώδια του Νερού (Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες) ιδιαίτερα όσοι έχουν τα γενέθλιά τους στις ακόλουθες ημερομηνίες: 5 – 7 Μαΐου , 7 – 9 Σεπτεμβρίου , 5 – 7 Ιανουαρίου, 6 – 8 Ιουλίου , 7 – 9 Νοεμβρίου , 4 – 6 Μαρτίου

Ανακάλυψε πώς θα σε επηρεάσουν οι αστρολογικές όψεις της ημέρας.

Κριός – Μπαίνεις σε καλοκαιρινό ρυθμό

Τι είναι αυτό που αλλάζει από σήμερα Τετάρτη για το ζώδιό σου, Κριέ μου; Με την είσοδο του Ήλιου στον Λέοντα ξεκινά για εσένα μία από τις πιο δημιουργικές και ευχάριστες περιόδους του καλοκαιριού. Από σήμερα νιώθεις πιο εξωστρεφής, πιο ερωτικός και περισσότερο αποφασισμένος να απολαύσεις τη ζωή χωρίς τόσες δεύτερες σκέψεις. Αν υπήρξε μία γνωριμία που έμεινε στη μέση ή μία ιστορία που δεν ολοκληρώθηκε όπως θα ήθελες, οι αρμονικές όψεις της Σελήνης με την Αφροδίτη και τον ανάδρομο Ερμή μπορούν να φέρουν μία ευκαιρία επαναπροσέγγισης ή ένα όμορφο ξεκαθάρισμα. Η ημέρα ευνοεί τις εξόδους, το φλερτ, τις δημιουργικές ιδέες αλλά και κάθε δραστηριότητα που σε κάνει να χαμογελάς.

AstroTip: Σήμερα άφησε τον αυθορμητισμό να γίνει ο καλύτερός σου σύμβουλος.

Ταύρος - Μία αισθηματική επανασύνδεση στα σκαριά

Αναζητούσες την κατάλληλη στιγμή για μία αισθηματική επανασύνδεση, Ταύρε μου; Η σημερινή ημέρα μπορεί πραγματικά να σου τη χαρίσει. Η Σελήνη απέναντί σου, στον Σκορπιό, συνεργάζεται αρμονικά με την Αφροδίτη και τον ανάδρομο Ερμή, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μία ουσιαστική συζήτηση, μία συνάντηση ή μία επανασύνδεση που βασίζεται πλέον στην ειλικρίνεια και όχι μόνο στη νοσταλγία. Παράλληλα, η είσοδος του Ήλιου στον Λέοντα στρέφει την προσοχή σου σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας. Αν έχεις γεννηθεί 5 έως 7 Μαΐου, η ημέρα μπορεί να σου χαρίσει μία πολύ ευχάριστη εξέλιξη.

AstroTip: Όταν η καρδιά ηρεμεί, ακούει πολύ πιο καθαρά τι πραγματικά θέλει.

Δίδυμοι – Μέρα γεμάτη από σχέδια

Σε ποιον τομέα θα σταθείς τυχερός σήμερα, Δίδυμέ μου; Η τύχη σήμερα κρύβεται στις συζητήσεις, στις μετακινήσεις και στις νέες γνωριμίες. Με τον Ήλιο να περνά στον Λέοντα, εγκαινιάζεται μία περίοδος όπου η επικοινωνία γίνεται το μεγάλο σου όπλο. Μία πρόταση, μία πληροφορία ή μία γνωριμία μπορεί να ανοίξει έναν νέο δρόμο που δεν είχες υπολογίσει. Παράλληλα, η Σελήνη στον Σκορπιό σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις επαγγελματικές και καθημερινές σου υποχρεώσεις, ενώ οι αρμονικές όψεις της με την Αφροδίτη και τον ανάδρομο Ερμή ευνοούν την επίλυση οικογενειακών ή πρακτικών εκκρεμοτήτων.

AstroTip: Ένα απλό τηλεφώνημα σήμερα μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντικό απ' όσο φαντάζεσαι.

Καρκίνος – Σήμερα θα επιβεβαιωθείς με κάθε τρόπο

Ποια ευχάριστη επιβεβαίωση μπορεί να λάβεις σήμερα, Καρκίνε μου; Η σημερινή ημέρα έχει πολλά χαμόγελα για εσένα, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 6 έως 8 Ιουλίου. Η Σελήνη στον Σκορπιό σχηματίζει εξαιρετικές όψεις με την Αφροδίτη και τον ανάδρομο Ερμή που εξακολουθεί να βρίσκεται στο ζώδιό σου, δημιουργώντας τις ιδανικές προϋποθέσεις για μία εξομολόγηση, μία όμορφη συνάντηση ή μία επικοινωνία που σε γεμίζει συναισθηματική ασφάλεια. Παράλληλα, ο Ήλιος περνά στον Λέοντα και στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά και στις προσωπικές σου αξίες. Μία πρόταση ή μία μικρή οικονομική ευκαιρία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

AstroTip: Σήμερα άκου περισσότερο αυτά που δείχνουν οι πράξεις και λιγότερο αυτά που υπόσχονται τα λόγια.

Λέων - Μπαίνεις στην περίοδο γενεθλίων σου

Ποιος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σημερινής ημέρας, Λιοντάρι μου; Μα φυσικά... εσύ! Ο Ήλιος περνά σήμερα στο ζώδιό σου και εγκαινιάζει τον δικό σου προσωπικό νέο κύκλο. Η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει, η διάθεσή σου γίνεται πιο αισιόδοξη και αρχίζεις να νιώθεις ότι παίρνεις ξανά το τιμόνι της ζωής στα χέρια σου. Είναι η ιδανική στιγμή για να θέσεις νέους στόχους, να προβάλλεις τη δουλειά σου ή να κάνεις μία αλλαγή στην εμφάνιση και την καθημερινότητά σου. Παράλληλα, οι αρμονικές όψεις της Σελήνης με την Αφροδίτη και τον ανάδρομο Ερμή ευνοούν μία οικονομική συμφωνία, μία επαναδιαπραγμάτευση ή μία συζήτηση που σου δίνει μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον.

AstroTip: Όταν πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου, οι ευκαιρίες αρχίζουν να σε βρίσκουν πιο εύκολα.

Παρθένος – Προετοιμάζεις το έδαφος

Τι προσπαθούν να σου ψιθυρίσουν σήμερα τα άστρα σήμερα, Παρθένε μου; Σήμερα αξίζει να δώσεις λίγη περισσότερη σημασία στη διαίσθησή σου. Η είσοδος του Ήλιου στον Λέοντα εγκαινιάζει μία περίοδο εσωτερικής προετοιμασίας, όπου πολλά γεγονότα λειτουργούν παρασκηνιακά πριν πάρουν οριστική μορφή. Παράλληλα, η Σελήνη στον Σκορπιό συνεργάζεται άψογα με την Αφροδίτη που βρίσκεται στο ζώδιό σου και με τον ανάδρομο Ερμή, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσεις μία σχέση, να επανασυνδεθείς με έναν άνθρωπο που εκτιμάς ή να κάνεις μία συζήτηση που λύνει παλιές παρεξηγήσεις. Αν έχεις γεννηθεί 7 έως 9 Σεπτεμβρίου, η ημέρα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευχάριστη.

AstroTip: Μερικές φορές οι πιο σημαντικές απαντήσεις έρχονται όταν σταματάς να τις κυνηγάς.

Ζυγός – Δέχεσαι σημαντική υποστήριξη

Ποιος μπορεί να γίνει σήμερα ο άνθρωπος-κλειδί για τα σχέδιά σου, Ζυγέ μου; Η σημερινή ημέρα σε βοηθά να καταλάβεις πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα σου. Με τον Ήλιο να περνά στον Λέοντα, ανοίγει μία εξαιρετική περίοδος για νέες γνωριμίες, συνεργασίες, συλλογικές προσπάθειες και στόχους που μπορούν πλέον να πάρουν σάρκα και οστά. Παράλληλα, οι αρμονικές όψεις της Σελήνης στον Σκορπιό με την Αφροδίτη και τον ανάδρομο Ερμή ευνοούν οικονομικές συζητήσεις, μία συμφωνία ή μία εκκρεμότητα που επιτέλους βρίσκει τη λύση της. Ένας φίλος ή συνεργάτης μπορεί να σου ανοίξει μία πόρτα που δεν περίμενες.

AstroTip: Σήμερα οι σωστές γνωριμίες αξίζουν περισσότερο από τις πολλές γνωριμίες.

Σκορπιός – Η καριέρα σε πρώτο πλάνο

Μήπως τώρα είναι η στιγμή να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό βήμα, Σκορπιέ μου; Η σημερινή ημέρα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μία σημαντική εξέλιξη στην καριέρα ή στους προσωπικούς σου στόχους. Ο Ήλιος περνά στον Λέοντα και στρέφει το ενδιαφέρον σου στην επαγγελματική καταξίωση, δίνοντάς σου περισσότερες ευκαιρίες να ξεχωρίσεις τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και σχηματίζει δύο εξαιρετικά υποστηρικτικές όψεις με την Αφροδίτη και τον ανάδρομο Ερμή, βοηθώντας σε να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι, να αποκαταστήσεις μία σημαντική σχέση ή να λάβεις μία θετική απάντηση που περίμενες εδώ και καιρό. Αν έχεις γεννηθεί 7 έως 9 Νοεμβρίου, η εύνοια είναι ακόμη πιο έντονη.

AstroTip: Σήμερα μη φοβηθείς να δείξεις τι αξίζεις· κάποιοι είναι έτοιμοι να το αναγνωρίσουν.

Τοξότης – Ανοίγονται νέες προοπτικές

Ποιο νέο κεφάλαιο ανοίγει από σήμερα στη ζωή σου, Τοξότη μου; Με την είσοδο του Ήλιου στον φιλικό για εσένα Λέοντα, ξεκινά μία από τις πιο αισιόδοξες και δημιουργικές περιόδους του καλοκαιριού. Από σήμερα νιώθεις ότι οι ορίζοντές σου ανοίγουν και μαζί τους γεννιούνται νέες προοπτικές για ταξίδια, σπουδές, επαγγελματικά σχέδια αλλά και σημαντικές γνωριμίες. Παράλληλα, η Σελήνη στον Σκορπιό σε εξάγωνο με την Αφροδίτη και τον ανάδρομο Ερμή σε βοηθά να τακτοποιήσεις παρασκηνιακές υποθέσεις ή να καταλάβεις τι πραγματικά θέλεις πριν κάνεις το επόμενο βήμα. Κάποιες απαντήσεις έρχονται πιο εύκολα όταν αφήνεις για λίγο στην άκρη τη βιασύνη.

AstroTip: Πριν ξεκινήσεις το νέο ταξίδι, φρόντισε να κλείσεις σωστά το προηγούμενο κεφάλαιο.

Αιγόκερως – Κλείνεις ανοιχτά κεφάλαια του παρελθόντος

Ποια εκκρεμότητα μπορεί επιτέλους να κλείσει σήμερα, Αιγόκερέ μου; Η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να αφήσεις πίσω σου βάρη που κουβαλούσες το τελευταίο διάστημα. Ο Ήλιος περνά στον Λέοντα και εγκαινιάζει μία περίοδο που θα σε βοηθήσει να βάλεις σε καλύτερη σειρά οικονομικές υποθέσεις, κοινές συμφωνίες αλλά και βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα. Παράλληλα, η Σελήνη στον Σκορπιό ευνοεί τις επαφές με φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τα σχέδιά σου. Αν έχεις γεννηθεί 5 έως 7 Ιανουαρίου, μία συζήτηση, μία συμφωνία ή μία προσωπική επαναπροσέγγιση μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο θετικά από όσο περίμενες.

AstroTip: Σήμερα η σωστή συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερη δύναμη από την ατομική προσπάθεια.

Υδροχόος – Οι σχέσεις σου έρχονται σε πρώτο πλάνο

Ποιο πρόσωπο μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σου από σήμερα, Υδροχόε μου; Ο Ήλιος περνά απέναντί σου, στο ζώδιο του Λέοντα, εγκαινιάζοντας μία περίοδο όπου οι σχέσεις και οι συνεργασίες γίνονται το απόλυτο επίκεντρο. Οι επόμενοι μήνες μπορούν να φέρουν νέες γνωριμίες, σημαντικές συνεργασίες ή μία ουσιαστική εξέλιξη στην προσωπική σου ζωή. Σήμερα, η αρμονική συνεργασία της Σελήνης με την Αφροδίτη και τον ανάδρομο Ερμή βοηθά να ξεκαθαρίσεις μία επαγγελματική υπόθεση ή να αποκαταστήσεις την επικοινωνία με κάποιο πρόσωπο που έχει σημασία για εσένα. Η διπλωματία και η ειλικρίνεια θα ανοίξουν περισσότερες πόρτες από την επιμονή.

AstroTip: Οι άνθρωποι που συναντάς αυτή την περίοδο δεν βρίσκονται τυχαία στον δρόμο σου.

Ιχθύες – Ανάγκη για ανανέωση

Τι μπορείς να αλλάξεις από σήμερα για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη, Ιχθύ μου; Η είσοδος του Ήλιου στον Λέοντα στρέφει το ενδιαφέρον σου στην καθημερινότητα, την εργασία, την υγεία και την ποιότητα της ζωής σου. Είναι η ιδανική περίοδος για να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, να βελτιώσεις συνήθειες που σε κουράζουν και να ασχοληθείς περισσότερο με τον εαυτό σου. Παράλληλα, η Σελήνη στον Σκορπιό σε εξάγωνο με την Αφροδίτη και τον ανάδρομο Ερμή ευνοεί ταξίδια, σημαντικές συζητήσεις, αισθηματικές εξομολογήσεις και επανασυνδέσεις που βασίζονται πλέον στην ειλικρίνεια. Αν έχεις γεννηθεί 4 έως 6 Μαρτίου, η ημέρα μπορεί να σου χαρίσει μία πολύ όμορφη εξέλιξη.

AstroTip: Οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν όταν αποφασίζεις να φροντίσεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου.