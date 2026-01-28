Ίμια: Χάος στη Βουλή - «Οδηγήσατε τρεις ήρωες στο θάνατο», «Ανακαλέστε τα περί γκριζαρίσματος»

Και ξαφνικά ξέσπασε «πόλεμος» στη Βουλή για τα Ίμια. Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την κρίση των Ιμίων και μια ημέρα μετά τη φραστική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο, αδερφό του αδικοχαμένου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ήρθαν σε ρήξη στην Ολομέλεια, ανταλλάσσοντας σκληρές κουβέντες.

Όλα άρχισαν όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης παρενέβη προκειμένου να απαντήσει σε σχόλιο του προέδρου της ΝΙΚΗΣ Δημήτρη Νατσιού.



«Δεν έχουμε αναγνωρίσει το μέγεθος της ήττας στα Ίμια. Ήταν μια μεγάλη εθνική ήττα που άνοιξε τις πύλες του Αιγαίου. Εάν ο τουρκικός στόλος είχε συντριβεί στα Ίμια, τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν. Ζούμε ως ηττημένοι των Ιμίων», ανέφερε αρχικώς ο Δημήτρης Νατσιός, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να υποστηρίζει, επικαλούμενος και πρόσφατο ντοκιμαντέρ, πως αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη οδηγώντας στο γκριζάρισμα του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες».



Η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη υπήρξε έντονη, καθώς του ζήτησε να ανακαλέσει άμεσα τα περί γκριζαρίσματος.



«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε σε γκριζάρισμα των Ιμίων. Όλος ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια. Θα του ζητήσω να ανακαλέσει αυτό το τραγικό που είπε. Και ελπίζω να μην πάρει έκταση εκτός επικράτειας! Του δίνουμε ευκαιρία να πάρει πίσω αυτό που είπε!» ανέφερε χαρακτηριστικά σε υψηλούς τόνους, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ανταπαντά σε εξίσου οξύ ύφος.



«Εμείς δεν έχουμε ευχαριστήσει τις ΗΠΑ από αυτό εδώ το βήμα. Οι Σημίτης και Πάγκαλος υπήρξαν, μοιραίοι, άβουλοι, τραγικοί. Έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες και μας οδήγησε στις γαλάζιες πατρίδες, αυτό είπα εγώ», εξήγησε ο Μακάριος Λαζαρίδης καταγγέλλοντας πως «οδηγήσατε τους τρεις ήρωες πιλότους στο θάνατο καθώς δεν έδωσε ποτέ κανόνες εμπλοκής ο Σημίτης στις Ένοπλες Δυνάμεις» και διευκρινίζοντας πως «η Ελλάδα ποτέ δεν αποδέχθηκε τις γκρίζες ζώνες».



Ζητώντας εκ νέου το λόγο, ο Παύλος Χρηστίδης επέμεινε να του ζητά να ανακαλέσει, λέγοντας πως όσα είπε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και πως «προσβάλλουν διαδοχικές κυβερνήσεις που ποτέ δεν υιοθέτησαν βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών».

Για «χυδαία», «αυταρχική», «πατριδοκάπηλη» και «ακροδεξιά» γλώσσα κατηγόρησε τον Μακάριο Λαζαρίδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ενώ η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου του καταλόγισε «πατριδοκάπηλη ρητορεία» και «διχαστική στάση».

