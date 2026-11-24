Ο έντονος καβγάς ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου άνοιξε πολύ μεγάλη συζήτηση στα ΜΜΕ για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές (ή και τις ανοιχτές) κάμερες. Η Ίνα Ταράντου πήρε θέση σε αυτή τη διαμάχη και σε ανάρτησή της στο Facebook έκανε λόγο για παλιές αντιλήψεις που ήθελαν τη γυναίκα να είναι γλάστρα πλάι σε έναν άντρα παρουσιαστή και που δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν τις έχουμε αφήσει πίσω μας…

«Όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, ήμουν πολύ μικρή. Η τύχη, αλλά και η δουλειά μου, με έφεραν από τα 23 μου μπροστά στις κάμερες, στα δελτία ειδήσεων. Πολύ γρήγορα βρέθηκα να αποτελώ επιλογή για «συμπαρουσίαση» εκπομπής, σημαντικών δημοσιογράφων της εποχής, ανθρώπων με μεγάλη διαδρομή και ισχυρή παρουσία στον χώρο.

Θυμάμαι, όμως, πολύ καλά τι σήμαινε αυτό στην πράξη. Να βρίσκεσαι δίπλα σε έναν καταξιωμένο άντρα δημοσιογράφο αλλά να σε διακόπτει διαρκώς. Να υποβαθμίζει τον λόγο σου, να δείχνει ενόχληση όταν μιλάς, να σου υπενθυμίζει ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος είναι δικός του. Εσύ είσαι εκεί για να συμπληρώνεις την εικόνα. Να είσαι, λίγο πολύ, η γλάστρα δίπλα του.

Τότε αυτές οι συμπεριφορές περνούσαν συχνά ως μέρος της «τηλεοπτικής πραγματικότητας». Ήταν μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη για τη θέση της γυναίκας, ακόμη και σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε την πρόοδο, την ελευθερία της έκφρασης και την ισότητα. Το ότι ήταν συνηθισμένες, όμως, δεν σημαίνει ότι ήταν ποτέ σωστές.

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και θεωρώ ότι πολλά έχουν αλλάξει. Γι’ αυτό και κάπως σφίχτηκε το στομάχι μου όταν είδα όσα συνέβησαν ανάμεσα σε δύο συναδέλφους στο OPEN. Γιατί μου θύμισαν συμπεριφορές που πίστευα ότι ανήκουν πια στο παρελθόν. Αλλά φαίνεται ότι για κάποιους, κάποιες νοοτροπίες επιμένουν. Κανένας επαγγελματικός τίτλος, καμία εμπειρία και καμία τηλεοπτική ισχύς δεν δικαιολογεί την απαξίωση ενός ανθρώπου απέναντι στον άλλον.

Θα ήθελα να πιστεύω ότι όλα όσα ζήσαμε εμείς οι γυναίκες που ξεκινήσαμε τότε στον χώρο ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Ότι οι επόμενες γενιές δεν θα χρειαστεί να δώσουν τις ίδιες μάχες, να αποδείξουν ξανά και ξανά ότι αξίζουν να βρίσκονται εκεί όπου βρίσκονται. Γιατί καμία γυναίκα δεν βρίσκεται δίπλα σε έναν άντρα για να ομορφαίνει το τηλεοπτικό κάδρο. Βρίσκεται εκεί επειδή έχει την ίδια αξία, την ίδια επαγγελματική υπόσταση και το ίδιο δικαίωμα να ακούγεται. Και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να της παραχωρηθεί. Είναι κάτι που της ανήκει» ανέφερε η δημοσιογράφος στην ανάρτησή της.