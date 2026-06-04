Ίνα Ταράντου: «Με τον σύζυγό μου έχουμε χωρίσει ως ζευγάρι, αλλά είμαστε μαζί σαν οικογένεια»

Η Ίνα Ταράντου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τα παιδιά της, αλλά και για την προσωπική της ζωή αποκαλύπτοντας πως με τον σύζυγό της έχουν πάρει διαζύγιο!

«Τα παιδιά μου είναι 22 και 20 χρόνων, είναι τα καμάρια μου. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτά τα παιδιά γιατί και είναι στο πανεπιστήμιο και εργάζονται. Ο γιος μου είναι σερβιτόρος, έχει τα δικά του χρήματα, και η κόρη μου είναι στην υποδοχή ενός εστιατορίου και ξέρουν την αξία των χρημάτων. Είμαι σίγουρη ότι ό,τι και να μου συμβεί εμένα, μπορούν να στηριχτούν μόνοι τους και αυτό είναι παράσημο και για εμένα και για τον μπαμπά τους που πήραν αυτή την πορεία».

«Τον σέβομαι, τον εκτιμώ, είναι πρότυπο ανδρός»

«Ο άντρας μου λείπει τα τελευταία χρόνια, είναι στο εξωτερικό. Έχουμε χωρίσει ως ζευγάρι, αλλά είμαστε ακόμα μαζί ως οικογένεια. Τον σέβομαι, τον εκτιμώ, είναι πρότυπο ανδρός πιστεύω, παρόλο που δοκιμάστηκε και αυτός αρκετά. Υπάρχει αυτός ο αόρατος δεσμός που δένει τις οικογένειες, ανεξάρτητα με το αν δυο άνθρωποι έχουν χωρίσει ως ζευγάρι ή όχι».