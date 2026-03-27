Ινδία: Χάος με τα καύσιμα και δύο νεκροί - Ουρές και ξύλο λόγω του αποκλεισμού του Ορμούζ

Η ενεργειακή κρίση που προκαλεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αρχίζει να μεταφράζεται σε καθημερινό χάος στην Ινδία, με εικόνες πανικού, ελλείψεων και κοινωνικής έντασης να καταγράφονται σε πολλές πολιτείες.

Τεράστιες ουρές σχηματίζονται έξω από πρατήρια καυσίμων, καθώς οι πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν βενζίνη και ντίζελ υπό τον φόβο εξάντλησης των αποθεμάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, με συγκρούσεις να σημειώνονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού και τουλάχιστον δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Μια κρίση που ξεκινά από τη γεωγραφία



Η Ινδία, με πληθυσμό που ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο, εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα. Σχεδόν το 40% έως 45% των εισαγωγών πετρελαίου της περνά από το Ορμούζ, καθιστώντας τη χώρα εξαιρετικά ευάλωτη σε κάθε διαταραχή.

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από χώρες που έχουν έρθει σε συνεννόηση με την Τεχεράνη, δεκάδες ινδικά φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου.



Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που πλήττει όχι μόνο την ενέργεια, αλλά και την ίδια τη λειτουργία της οικονομίας.



Από τα πρατήρια στα εστιατόρια: Η κρίση περνά στην καθημερινότητα



Η έλλειψη υγραερίου (LPG), που συνδέεται άμεσα με τις εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή, έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει δραματικά την εστίαση.



Ξενοδοχεία και εστιατόρια περιορίζουν το ωράριό τους ή κατεβάζουν ρολά, αδυνατώντας να καλύψουν τις ανάγκες τους. Μόνο στη Βομβάη, περίπου το 20% των καταστημάτων εστίασης έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ενώ αρκετές επιχειρήσεις καταφεύγουν στη μαύρη αγορά για καύσιμα, πληρώνοντας πολλαπλάσιες τιμές.



Η κρίση δεν είναι πλέον θεωρητική - είναι ορατή στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.



Indian police have been deployed at petrol pumps in Gujarat amid panic over potential fuel shortages, as Iran’s blockade of the Strait of Hormuz disrupts a route that carries over 40% of India’s crude imports. pic.twitter.com/vjnBi9vBIA — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 25, 2026

Κυβερνητικές παρεμβάσεις υπό πίεση



Μπροστά στην κλιμακούμενη κρίση, η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις.

Σε έκτακτη σύσκεψη όλων των κομμάτων, οι Αρχές ενημέρωσαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ορισμένα δεξαμενόπλοια έλαβαν άδεια να προσεγγίσουν ινδικά λιμάνια τις επόμενες ημέρες, ενώ καταγράφεται και αύξηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.



Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το Reuters, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε βενζίνη και ντίζελ, επιχειρώντας να συγκρατήσει τις τιμές και να περιορίσει τον πληθωρισμό, καθώς το πετρέλαιο κινείται πλέον πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν φόροι στις εξαγωγές καυσίμων, με στόχο να διασφαλιστεί η επάρκεια στην εσωτερική αγορά, ενώ αυξάνεται και η διάθεση υγραερίου προς επιχειρήσεις και βιομηχανία.



Ένα εύθραυστο σύστημα υπό πίεση



Η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της αναγκών από το εξωτερικό - κυρίως από τη Μέση Ανατολή.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ακόμη και μια μερική διακοπή στη ροή καυσίμων αρκεί για να προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση.



Και όσο η κρίση στο Ορμούζ παραμένει άλυτη, η εικόνα αυτή δύσκολα θα αναστραφεί άμεσα. Η αγορά πιέζεται, η κοινωνία αντιδρά και η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικονομική σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.



Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο δεν μένουν εκεί - φτάνουν μέχρι τα πρατήρια της Ινδίας και επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.