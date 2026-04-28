Ινδία: Η τράπεζα τού ζήτησε αποδείξεις ότι η αδελφή του έχει πεθάνει - Εκείνος έφερε τον σκελετό της

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Οντίσα της Ινδίας, όπου ένας 50χρονος άνδρας έφτασε στην τράπεζα κουβαλώντας τον σκελετό της νεκρής αδελφής του, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αποδείξει τον θάνατό της και να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματα που είχε στον λογαριασμό της.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή Κεοντζάρ, με πρωταγωνιστή τον 50χρονο Jeetu Munda, μέλος φυλετικής κοινότητας, ο οποίος προσπαθούσε επί ημέρες να αποσύρει περίπου 20.000 ρουπίες (περίπου 180 ευρώ) από τον τραπεζικό λογαριασμό της αδελφής του.

Η αδελφή του, Kalra Munda, είχε πεθάνει στις 26 Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπάλληλοι της τράπεζας φέρονται να του ζητούσαν επανειλημμένα να φέρει την ίδια την κάτοχο του λογαριασμού προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

«Μου είπαν να τη φέρω - Την έφερα»

Ο Jeetu Munda, όπως δήλωσε σε τοπικά μέσα, εξάντλησε κάθε περιθώριο επικοινωνίας πριν καταφύγει σε μια ακραία κίνηση.

«Πήγα πολλές φορές στην τράπεζα. Τους είπα ότι έχει πεθάνει, αλλά δεν με άκουγαν. Μου έλεγαν να φέρω την κάτοχο του λογαριασμού. Έτσι, από απόγνωση, άνοιξα τον τάφο και έφερα τον σκελετό της για να αποδείξω ότι πέθανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εικόνα του άνδρα να μεταφέρει τη σορό της αδελφής του προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία και γρήγορα πήρε διαστάσεις, αναδεικνύοντας ένα βαθύτερο πρόβλημα: το χάσμα ενημέρωσης και πρόσβασης σε βασικές διοικητικές διαδικασίες.

Παρέμβαση των Αρχών

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας επειδή ήταν αναλφάβητος δεν είχε γνώση των διαδικασιών που αφορούν σε δικαιούχους ή νόμιμους κληρονόμους τραπεζικών λογαριασμών. Όπως δήλωσε ο τοπικός αστυνομικός διευθυντής, οι τραπεζικοί υπάλληλοι δεν κατάφεραν να του εξηγήσουν με σαφήνεια τα απαραίτητα βήματα.

Οι Αρχές παρενέβησαν άμεσα μετά το περιστατικό, διαβεβαιώνοντας ότι θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης των χρημάτων, ενώ η σορός της γυναίκας επανατοποθετήθηκε στον τάφο της υπό την επίβλεψη της αστυνομίας.