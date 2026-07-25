Ινδία: Νίκησε το «κίνημα της κατσαρίδας» - Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας για σκάνδαλο εξετάσεων

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Ινδία, καθώς ο υπουργός Παιδείας, Νταρμάντρα Πραντάν, υπέβαλε την παραίτησή του έπειτα από έξι ημέρες μαζικών φοιτητικών κινητοποιήσεων που πυροδοτήθηκαν από το σκάνδαλο με τις διαρροές θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο μέχρι πρότινος υπουργός ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι, υποστηρίζοντας πως στόχος του είναι να αποκλιμακωθεί η ένταση και να μπορέσουν οι φοιτητές να επιστρέψουν απρόσκοπτα στις σπουδές τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η ανακοίνωση έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από τους χιλιάδες διαδηλωτές που παραμένουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Τζαντάρ Μαντάρ, στο κέντρο του Νέου Δελχί, μετατρέποντας την παραίτηση σε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές υποχωρήσεις της κυβέρνησης Μόντι τα τελευταία χρόνια.

Το κίνημα που ξεκίνησε από τα social media

Καταλυτικό ρόλο στις κινητοποιήσεις διαδραμάτισε το «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων» (Cockroach Janta Party), ένα διαδικτυακό κίνημα που μέσα σε λίγους μήνες εξελίχθηκε σε βασικό εκφραστή της αγανάκτησης της ινδικής νεολαίας.

Ο ιδρυτής του, Αμπιτζίτ Ντίπκε, πανηγύρισε την εξέλιξη γράφοντας στα κοινωνικά δίκτυα «Τα καταφέραμε!», ενώ το κίνημα χαρακτήρισε την παραίτηση του υπουργού «νίκη της δημοκρατίας και της δύναμης των φοιτητών».

Reuters

Παράλληλα, οι διαδηλωτές ζητούν αποζημίωση για τις οικογένειες των νέων που αυτοκτόνησαν μετά το σκάνδαλο των εξετάσεων, καθώς και τη δίωξη αστυνομικών για τη βία που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Η νοθεία στις εξετάσεις άναψε τη σπίθα

Η οργή ξέσπασε μετά τις αποκαλύψεις για εκτεταμένη νοθεία στις εθνικές εξετάσεις εισαγωγής στις Ιατρικές Σχολές, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από δύο εκατομμύρια υποψήφιοι.

Η ακύρωση της εξεταστικής διαδικασίας προκάλεσε τεράστια αναστάτωση, ενώ σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 20 νέοι έβαλαν τέλος στη ζωή τους μετά το σκάνδαλο.

#NEETExamProtest #DharmendraPradhan



This is a grand celebration moment.

India will always be indebted to Gen Z.



But the fight will continue until the Pradhan Mantri resigns🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VtGFIvQZy4 — Amock (@Politicx2029) July 25, 2026

Τη Δευτέρα, η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει με γκλομπ και δακρυγόνα πορεία δεκάδων χιλιάδων φοιτητών προς το Κοινοβούλιο. Οι αρχές κάνουν λόγο για 180 τραυματίες, ενώ οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι τραυματισμοί ήταν πολύ περισσότεροι.

Η δυσαρέσκεια ξεπερνά το σκάνδαλο των εξετάσεων

Οι κινητοποιήσεις έχουν πλέον αποκτήσει ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Η νεολαία της Ινδίας εκφράζει την αγανάκτησή της όχι μόνο για την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και για τη δυσκολία εύρεσης εργασίας, παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων, η κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο νόμου που προβλέπει ταχύτερες δικαστικές διαδικασίες και αυστηρότερες ποινές για όσους εμπλέκονται σε απάτες στις εξετάσεις.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δημοσιεύοντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ευχαρίστησε τους διαδηλωτές για τη «θετική συμβολή τους στον διάλογο».

Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση έχει προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στην εικόνα της κυβέρνησης, ενώ η αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον Ραούλ Γκάντι, συνεχίζει να ασκεί πιέσεις, ζητώντας ακόμη και την παραίτηση του ίδιου του πρωθυπουργού.