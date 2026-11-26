Ένας γάμος που εξελίχθηκε σε πρωτοφανές γεγονός μαζικής προσέλευσης διοργάνωσε ο Ινδός πολιτικός Anant Singh για την κόρη του, Shivangi, στην πολιτεία Μπιχάρ, μία από τις φτωχότερες της Ινδίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, περίπου 400.000 άνθρωποι βρέθηκαν στις εκδηλώσεις, ενώ ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των παρευρισκομένων ακόμη και στο ένα εκατομμύριο. Το κόστος της διοργάνωσης φέρεται να έφτασε τα 6,5 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 7,8 εκατομμύρια ευρώ, με πέντε ελικοδρόμια, 500 μάγειρες, μισό εκατομμύριο γλυκά και αυτοκινητοπομπή 200 οχημάτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο χωριό Ναντάουαν, από όπου κατάγεται ο Anant Singh, και προσέλκυσε πολιτικούς, τοπικούς παράγοντες, υποστηρικτές και χιλιάδες κατοίκους. Η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη ώστε οι δρόμοι που οδηγούσαν στον χώρο της δεξίωσης παρέλυσαν, με αποτέλεσμα αρκετοί προσκεκλημένοι να δυσκολευτούν να φτάσουν στον προορισμό τους.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση πολιτικού, ο οποίος, αδυνατώντας να διασχίσει το κυκλοφοριακό χάος με το αυτοκίνητό του, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημα και να συνεχίσει τη διαδρομή με τρακτέρ μέσα από χωράφια.

Πέντε ελικοδρόμια, 500 μάγειρες και 200 άλογα

Οι διοργανωτές κατασκεύασαν πέντε ελικοδρόμια για τη μεταφορά των επίσημων προσκεκλημένων, ενώ οι προσγειώσεις των ελικοπτέρων δημιουργούσαν σύννεφα σκόνης που κάλυπταν τον χώρο και τα συγκεντρωμένα πλήθη.

Σύμφωνα με τον Munna Singh, στενό συνεργάτη του πολιτικού, στους καλεσμένους προσφέρθηκαν περίπου 500.000 παραδοσιακά γλυκά, ενώ για την προετοιμασία του χορτοφαγικού γεύματος επιστρατεύτηκαν 500 μάγειρες και βοηθοί κουζίνας.

Στο πρόγραμμα των εορτασμών περιλαμβανόταν και αγώνας αλόγων με τη συμμετοχή περίπου 200 ζώων. Ωστόσο, η διοργάνωσή του αναβλήθηκε, καθώς περίπου 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν το θέαμα, προκαλώντας συνθήκες συνωστισμού.

Οι εικόνες από τον χώρο έδειχναν χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να πλησιάσουν για να δουν τις εκδηλώσεις, ενώ ορισμένοι είχαν σκαρφαλώσει ακόμη και σε δέντρα και πυλώνες ηλεκτροδότησης, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Το σκηνικό συμπλήρωναν πολυτελείς ανθοσυνθέσεις με λουλούδια που είχαν εισαχθεί από την Κίνα και εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων.

Bihar village turns wedding venue as Anant Singh’s daughter ties the knot



Read: https://t.co/SX0OtYwmEz pic.twitter.com/piSrBlKhsm — The Indian Express (@IndianExpress) November 25, 2026

Αυτοκινητοπομπή 200 οχημάτων



Η κόρη του πολιτικού, Shivangi Singh, παντρεύτηκε τον Rishikesh Kumar, γιο διοικητή. Η νύφη έφτασε στον χώρο με πολυτελή BMW, ενώ ο γαμπρός συνοδευόταν από αυτοκινητοπομπή περίπου 200 αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στα γαμήλια δώρα που προσφέρθηκαν στη νύφη περιλαμβάνονταν ένα λευκό Land Rover Defender, μία χρυσή αλυσίδα βάρους 100 γραμμαρίων και ένα χρυσό βραχιόλι 80 γραμμαρίων.

बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की ये खूबसूरत वीडियो ❤️✨



शाही अंदाज़, शानदार सजावट और खुशियों से भरा माहौल शादी का हर पल बेहद खास और यादगार नजर आ रहा है। 💐💍❤️ pic.twitter.com/szNwanhSKN — Anish Anand (@anishanand77863) November 26, 2026