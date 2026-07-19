Ινδία: Σατανική γυναίκα υπνώτισε τον σύζυγο και τον σκότωσε με το πιο φονικό φίδι που υπάρχει

Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από τις πιο σκοτεινές σελίδες αστυνομικού μυθιστορήματος συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες την Ινδία, καθώς μία γυναίκα δολοφόνησε τον άντρα της χρησιμοποιώντας ένα δηλητηριώδες φίδι.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια 32χρονη γυναίκα στην Ινδία, αποφάσισε να βγάλει από τη μέση τον σύζυγό της με έναν ανατριχιαστικό τρόπο. Η αστυνομία ξετύλιξε το κουβάρι και διαπίστωσε ότι πρόκειται για μια άγρια, προμελετημένη δολοφονία, όπου ως φονικό όπλο χρησιμοποιήθηκε ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι, με σκοπό το έγκλημα να περάσει για ένα τραγικό ατύχημα.

Το θύμα αυτού του εφιάλτη στην Ινδία είναι ο Ατούλ Κουμάρ Πανουάρ, επίσης 32 ετών, ένας οικογενειάρχης και ιδιοκτήτης παιδικού σταθμού. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, σε μια περιοχή κοντά στο Νέο Δελχί, δίπλα στη γυναίκα του και το 6χρονο αγγελούδι τους. Αν και αρχικά όλα έδειχναν μια κακιά στιγμή της φύσης, η αλήθεια που κρυβόταν πίσω από τη δολοφονία αποδείχθηκε πολύ πιο νοσηρή και σατανική.

Η σύζυγός του, η Νταμίνι, είχε στήσει μια θανάσιμη παγίδα μαζί με τον κρυφό της εραστή, ο οποίος δούλευε ως οδηγός του σχολικού λεωφορείου στην επιχείρηση του άνδρα της.

Wife among four people arrested after a 32-year-old school operator in Uttar Pradesh’s Meerut was found dead at his rented home in J-Block Colony in Hastinapur on Friday morning, police said.



According to police officers, Atul Kumar Panwar was allegedly murdered by his wife,… pic.twitter.com/P6Tv9J5dVB — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 18, 2026

Αφού έριξαν υπνωτικά χάπια στο γάλα του Ατούλ για να τον κοιμίσουν βαριά, έφεραν στο δωμάτιο ένα κράιτ, ένα από τα πιο επικίνδυνα και θανατηφόρα φίδια της Ασίας και το ανάγκασαν να τον δαγκώσει στο χέρι και στο πόδι όσο εκείνος ήταν αναίσθητος.

Το επόμενο πρωί, η γυναίκα άρχισε να φωνάζει έντρομη στους γείτονες ότι ο σύζυγός της πέθανε από δάγκωμα, δείχνοντας μάλιστα το φίδι που βρισκόταν ακόμα πάνω στο κρεβάτι και το οποίο οι παρευρισκόμενοι σκότωσαν αμέσως.

Το τέλειο έγκλημα όμως άρχισε να καταρρέει όταν ο πατέρας του θύματος, υποψιασμένος από τη συμπεριφορά της νύφης του, ζήτησε από την αστυνομία να ψάξει την υπόθεση σε βάθος.

Οι αρχές άνοιξαν τα τηλέφωνα, ξεσκόνισαν τις επαφές και ανακάλυψαν την κρυφή σχέση της συζύγου με τον οδηγό, η οποία είχε ξεκινήσει μόλις τρεις μήνες πριν, όταν άνοιξαν μαζί τον παιδικό σταθμό.

Η αστυνομία συνέλαβε τη σύζυγο, τον εραστή της, αλλά και δύο γητευτές φιδιών που πληρώθηκαν για να προμηθεύσουν το φονικό ερπετό, αποδεικνύοντας ότι η πραγματικότητα, καμιά φορά, είναι πολύ πιο τρομακτική από τη μυθοπλασία.