Ινδία: Τρία κορίτσια πνίγηκαν σε καταρράκτη στην προσπάθεια να βγάλουν selfie - Σκληρές εικόνες

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή μιας παρέας εφήβων σε καταρράκτη της Άντρα Πραντές στην Ινδία, καθώς τρία από τα τέσσερα κορίτσια πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να βγάλουν μία selfie.

Η ομάδα των κοριτσιών είχε επισκεφθεί τον καταρράκτη Μουλαγκούμι, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, γλίστρησαν στα βρεγμένα βράχια ενώ έβγαζαν φωτογραφίες, με αποτέλεσμα να πέσουν μέσα στο νερό. Καθώς καμία δεν ήξερε κολύμπι, τα ισχυρά ρεύματα τις παρέσυραν αμέσως.

Here is the sad and unfortunate video



👇👇https://t.co/cE59cBGZlJ — Dapsy𓃵 (@symplyDAPO) April 9, 2026

Οι ντόπιοι που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν για βοήθεια και κατάφεραν να διασώσουν ένα από τα κορίτσια, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Τα άλλα τρία όμως χάθηκαν στα νερά και δεν μπόρεσαν να σωθούν.

Λίγο αργότερα, αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο ανέσυραν τις σορούς των άτυχων κοριτσιών.