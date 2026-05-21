Ινδονησία: Τη μαστίγωσαν 100 φορές επειδή έκανε σεξ εκτός γάμου

Μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων, σε μια δημόσια τιμωρία που εξακολουθεί να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις, μια γυναίκα στην επαρχία Ατσέχ της Ινδονησίας κατέρρευσε, αφού τη μαστίγωσαν 100 φορές, ποινή που της επιβλήθηκε επειδή κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική σχέση εκτός γάμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Μπάντα Ατσέχ, τη μοναδική περιοχή της Ινδονησίας όπου εφαρμόζεται εκδοχή της Σαρία, και επαναφέρει στο προσκήνιο τη σκληρότητα των δημόσιων σωματικών ποινών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για αδικήματα όπως η κατανάλωση αλκοόλ, ο τζόγος, οι σχέσεις εκτός γάμου και οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, έχασε τις αισθήσεις της μετά την εκτέλεση της ποινής, ενώ την ίδια τιμωρία δέχθηκε και ο σύντροφός της.

Η τιμωρία εκτελέστηκε δημόσια από αξιωματούχο ντυμένο με ολόσωμη καφέ ενδυμασία και λευκή μάσκα, ενώ ο άνδρας εμφανίστηκε να μορφάζει από τον πόνο κατά τη διάρκεια του μαστιγώματος.

Η Μπάντα Ατσέχ είναι η μόνη επαρχία της Ινδονησίας, της πολυπληθέστερης μουσουλμανικής χώρας στον κόσμο, όπου εφαρμόζεται εκδοχή της Σαρία.

Τιμωρίες μπροστά σε πλήθος

Το μαστίγωμα στην Μπάντα Ατσέχ πραγματοποιείται συχνά μπροστά σε θεατές, προκαλώντας επανειλημμένα αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει τέτοιες ποινές σοβαρή οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επισημαίνοντας ότι το μαστίγωμα για πράξεις όπως το σεξ εκτός γάμου ή οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου παραβιάζουν βασικές αρχές προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που αντίστοιχη υπόθεση προκαλεί διεθνή προσοχή. Τον Ιανουάριο, γυναίκα και ο σύντροφός της μαστιγώθηκαν από 140 φορές ο καθένας, καθώς είχαν κριθεί ένοχοι για σεξ εκτός γάμου και κατανάλωση αλκοόλ. Η γυναίκα είχε επίσης λιποθυμήσει μετά την εκτέλεση της ποινής και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο.

Στην περίπτωση εκείνη, το ζευγάρι δέχθηκε 100 ραβδίσματα για τη σεξουαλική σχέση εκτός γάμου και επιπλέον 40 για την κατανάλωση αλκοόλ. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρία στην Μπάντα Ατσέχ είχε δηλώσει τότε ότι οι αρχές «δεν κάνουν εξαιρέσεις», ακόμη και όταν οι παραβάτες προέρχονται από τις ίδιες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Το ιδιαίτερο καθεστώς της Μπάντα Ατσέχ

Η Μπάντα Ατσέχ απέκτησε ειδικό καθεστώς αυτονομίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά από χρόνια σύγκρουσης με την κεντρική κυβέρνηση της Ινδονησίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιτράπηκε στην επαρχία να εφαρμόζει ισλαμικό ποινικό δίκαιο για τους μουσουλμάνους κατοίκους της, κάτι που τη διαφοροποιεί από την υπόλοιπη χώρα.

Παρότι η Ινδονησία αναγνωρίζει επίσημα πολλές θρησκείες και δεν εφαρμόζει σε εθνικό επίπεδο τη Σαρία, η Μπάντα Ατσέχ έχει διατηρήσει ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο κοινωνικού και θρησκευτικού ελέγχου. Οι ποινές μπορεί να περιλαμβάνουν μαστίγωμα, φυλάκιση ή πρόστιμα, ανάλογα με το αδίκημα.

Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές διεθνών πρακτορείων, οι βαρύτερες ποινές στην Μπάντα Ατσέχ προβλέπονται για εγκλήματα σεξουαλικής βίας κατά παιδιών και μπορούν να φτάσουν έως και τα 200 ραβδίσματα, πολυετείς ποινές φυλάκισης ή πολύ υψηλά πρόστιμα.

Διεθνείς αντιδράσεις για τις ποινές

Τα δημόσια μαστιγώματα στην Μπάντα Ατσέχ έχουν καταδικαστεί επανειλημμένα από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες ζητούν από την Ινδονησία να σταματήσει την εφαρμογή τέτοιων ποινών. Η Διεθνής Αμνηστία, μετά από παλαιότερη υπόθεση μαστιγώματος δύο ανδρών για σχέση μεταξύ τους, είχε κάνει λόγο για «φρικτή πράξη διάκρισης» και είχε καλέσει τις αρχές να καταργήσουν τους σχετικούς κανονισμούς.

Παρά τις διεθνείς επικρίσεις, οι τοπικές αρχές υπερασπίζονται την εφαρμογή του ισλαμικού νόμου, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μέρος της ιδιαίτερης αυτονομίας της επαρχίας και έχει κοινωνική αποδοχή στην περιοχή.