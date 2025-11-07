Ινδονησία: Βόμβα σε τζαμί σχολείου στην Τζακάρτα - 17χρονος έσπειρε τον τρόμο

Σκηνές τρόμου έζησαν μαθητές ενός σχολικού συγκροτήματος στη βόρεια Τζακάρτα της Ινδονησίας, όταν ένας 17χρονος πυροδότησε βόμβα στο τζαμί του σχολείου της περιοχής, με τους τραυματίες να αγγίζουν τους 60 σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

«Ο ήχος μας ταρακούνησε. Ήταν πάρα πολύ δυνατός. Οι καρδιές μας άρχισαν να χτυπούν δυνατά, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε, και τρέξαμε να βγούμε έξω», δήλωσε η 43χρονη Λουσιάνα που εργαζόταν στην καντίνα του σχολείου εκείνη την ώρα. Έκανε λόγο για πολλές εκρήξεις, σπασμένα παράθυρα και πανικό καθώς δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν να βγουν από το συγκρότημα.

«Νόμισα πως ήταν ένα πρόβλημα με ηλεκτρικά καλώδια, ή ότι το ηχητικό σύστημα είχε εκραγεί, αλλά δεν ξέραμε τι ήταν ακριβώς επειδή τρέξαμε να βγούμε έξω καθώς ένας λευκός καπνός υψωνόταν πάνω από το τέμενος».

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Σούφμι Ντάσκο Αχμάντ δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψή του σε ένα νοσοκομείο ότι ο νεαρός υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες ή πιθανό κίνητρο.

REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Μαθητής του σχολείου ο δράστης

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Ινδονησίας Λίστιο Σίτζιτ Πραμπόβο δήλωσε πως ο ύποπτος είναι μαθητής στο παρακείμενο σχολείο και ότι διεξάγεται έρευνα για το παρελθόν και το κίνητρό του.

«Ταυτοποιήσαμε τον φερόμενο ως δράστη, και τώρα ερευνούμε την ταυτότητα του δράστη, το περιβάλλον του, περιλαμβανομένου του σπιτιού του και άλλων πραγμάτων», είπε.

Η αστυνομία βρήκε ένα «όπλο παιχνίδι» στο σημείο με επιγραφές πάνω σε αυτό, δήλωσε το προεδρικό μέγαρο της Ινδονησίας χωρίς να πει περισσότερα.