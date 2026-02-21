Ινές Ντε Ραμόν: Ποια είναι η καλλονή σύντροφος στο πλευρό του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα - Οι κοινές φωτό

Τον γύρο των διεθνών μέσων κάνουν ήδη οι πρώτες κοινές φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ με τη σύντροφό του Ινές Ντε Ραμόν, από την Ύδρα.

Ο ηθοποιός βρίσκεται στο ελληνικό νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», και αυτή τη φορά η σύντροφός του βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό του.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά στο λιμάνι του νησιού, κρατώντας χαμηλό προφίλ και εξερευνώντας το όμορφο σκηνικό. Ο 62χρονος σταρ του Χόλιγουντ επέλεξε casual look με άνετο τζιν και τζάκετ, ενώ η Ντε Ραμόν κινήθηκε σε minimal, κομψές γραμμές, επιβεβαιώνοντας το διακριτικό της στιλ.

Η ταινία The Riders, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton, γυρίζεται σε διάφορες ευρωπαϊκές τοποθεσίες, με την Ύδρα να αποτελεί ένα από τα βασικά σκηνικά. Ο Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί και συμμετέχει και στην παραγωγή, επιλέγοντας ένα απαιτητικό, δραματικό πρότζεκτ που έχει ήδη προκαλέσει κινηματογραφικό ενδιαφέρον.

Η παρουσία της Ines de Ramon στο νησί επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η σχέση τους, που ξεκίνησε το 2022, παραμένει σταθερή και χαμηλών τόνων. Ποια είναι όμως η 33χρονη καλλονή που βρίσκεται στο πλευρό του Μπραντ Πιτ;

Ποια είναι η Ινές Ντε Ραμόν

Η Ινές Ντε Ραμόν είναι επαγγελματίας στον χώρο των κοσμημάτων και της πολυτελούς μόδας.

Γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1992 στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ. Σπούδασε επιχειρησιακή διοίκηση στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και έκτοτε έχει διαγράψει μια επιτυχημένη καριέρα στον κόσμημα και τη μόδα, έχοντας εργαστεί στο τμήμα κοσμημάτων του οίκου Christie’s και στην ελβετική de Grisogono, πριν αναλάβει ανώτερη θέση στη γνωστή εταιρεία κοσμημάτων Anita Ko ως vice president.

Πολύγλωσση (μιλάει αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και γερμανικά) και με έντονο ενδιαφέρον για την ευεξία, έχει δημιουργήσει μια καριέρα που εκτείνεται πέρα από τα κοσμήματα – είναι πιστοποιημένη health coach στον κλάδο του integrative nutrition.

Πριν από τη σχέση της με τον Μπραντ Πιτ, η Ινές ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Πολ Γουέσλεϊ, γνωστό από τη σειρά «The Vampire Diaries». Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2019 και χώρισε το 2022, ολοκληρώνοντας το διαζύγιο φιλικά λίγο αργότερα.

Η σχέση της με τον Μπραντ Πιτ έγινε γνωστή όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί, σε δημόσια θέα, σε συναυλία στο Λος Άντζελες τον Νοέμβριο του 2022, και έκτοτε έχουν κάνει αρκετές εμφανίσεις μαζί σε εκδηλώσεις, όπως το Fórmula 1 Grand Prix στο Silverstone αλλά και σε φεστιβάλ κινηματογράφου.