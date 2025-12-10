Ινφαντίνο: Κατηγορείται πως παραβίασε τους κανόνες της FIFA βραβεύοντας τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο απένειμε πριν την κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 το βραβείο Ειρήνης της Ομοσπονδίας στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ για τη συμβολή του στην κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και την προσπάθειά του να γίνει το ίδιο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, έχει εκφράσει δημόσια μέσα από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και συνεντεύξεις την πλήρη υποστήριξή του στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Το έγγραφο που κατέθεσε ο οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων «FairSquare» κατέθεσε στην Επιτροπή Ηθικής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας έγγραφο παραπόνων, στο οποίο υποστηρίζει πως ο Ινφαντίνο παρέκαμψε τουλάχιστον 4 κανονισμούς από τον κώδικα της FIFA που ρυθμίζει νομοθετικά την πολιτική ουδετερότητα.

«Η απονομή ενός βραβείου αυτής της φύσης σε έναν εν ενεργεία πολιτικό αρχηγό είναι καθ' αυτή παραβίαση των κανόνων ουδετερότητας» ανέφερε το έγγραφο στην αρχή.

«Ο πρόεδρος της FIFA δεν έχει την εξουσία να υπαγορεύει μονομερώς την αποστολή του οργανισμού, την στρατηγική του κατεύθυνση, την πολιτική του και τις αξίες του».

Ο Ινφαντίνο στεκόταν δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της φαντασμαγορικής εκδήλωσης στο «Kennedy Center» της Ουάσινγκτον.

Η υποστήριξη του Ινφαντίνο στο πολιτικό πρόγραμμα του Τραμπ

Πέρα από το χρυσό τρόπαιο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρέλαβε ένα μετάλλιο και μία γραπτή βεβαίωση από τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος δήλωσε: «αυτό είναι αυτό που αποζητούμε από έναν ηγέτη», συμπληρώνοντας πως: «πάντα θα μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μου, κύριε Πρόεδρε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζιάνι Ινφαντίνο στην Ουάσινγκτον. Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Τον Οκτώβριο, ο 55χρονος ηγέτης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα δημοσίευση, στην οποία υποστήριζε ανοικτά την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης. «Ο Τραμπ αξίζει σίγουρα το βραβείο Νόμπελ».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Νοεμβρίου στο American Business Forum του Μαϊάμι, ο Ινφαντίνο προσέθεσε πως: «Όλοι θα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αυτά που κάνει φαίνονται πολύ καλά».

«Ο Ινφαντίνο διακινδυνεύει τα συμφέροντα στο ποδόσφαιρο»

Ο οργανισμός FairSquare επισύναψε στο έγγραφο προς την Επιτροπή Ηθικής της FIFA ένα video, το οποίο δημοσίευσε ο Ινφαντίνο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μετά από την πρόσκληση του Τραμπ στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να παρευρεθεί στην ορκωμοσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιανουάριο. «Το επισυναπτόμενο υλικό υποδεικνύει υποστήριξη στην πολιτική ατζέντα του Τραμπ», υποστηρίζουν.

.@FIFAcom president Gianni Infantino pleased with his recognition by President Donald Trump, attends his inauguration ceremony as 47th president of USA and looks forward to working with him. #FUFATvSportlight #HomeOfUgandanSport pic.twitter.com/7S6cu1ibij — Mpologoma Victor Gracious Hines (@MpologomaVictor) January 20, 2025

Ο διευθυντής του προγράμματος της FairSquare, Νίκολας ΜακΓκίχαν δήλωσε στο BBC: «Το έγγραφο που καταθέσαμε, βέβαια αφορά περισσότερα από την υποστήριξη του Ινφαντίνο στο πολιτικό πρόγραμμα του Ντόναλντ Ντραμπ.

Περισσότερο σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο η παράλογη οργανωτική δομή της FIFA επιτρέπει στον Ινφαντίνο να παραβιάσει τους κανόνες της Ομοσπονδίας και να προβαίνει σε συμπεριφορές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο και αντιτίθενται ευθέως με τα συμφέροντα του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο».