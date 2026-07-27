Influencer κατήγγειλε στο TikTok ότι ο σύζυγός της είναι παιδόφιλος και εκείνος τη δολοφόνησε

Μια influencer δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου δημοσίευσε βίντεο στο TikTok κατηγορώντας τον για παιδοφιλία.

Η 43χρονη Sara Gilson πυροβολήθηκε στο Owasso της Οκλαχόμα από τον σύζυγό της Jeremiah Duffey, ο οποίος ήταν γνωστός στα κοινωνικά δίκτυα ως Shawn Duffey, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Owasso.



Έναν μήνα νωρίτερα, γράφει το NBC, είχε υποβάλει αίτηση, η οποία έγινε δεκτή, για προστασία, αφού η αστυνομία την είχε ενημερώσει ότι την προηγούμενη μέρα ο σύζυγός της είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Η καταγγελία

Στις 11 Ιουλίου, η Gilson δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, κατηγορώντας τον για παιδοφιλία. «Προετοιμάζομαι για τη στιγμή που το Netflix θα κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ για τον σύντομα πρώην σύζυγό μου, για τον οποίο μόλις ανακάλυψα ότι είναι παιδόφιλος», έγραψε.



Το βίντεο αναφερόταν σε μια δημοφιλή τάση στα social media που μιμείται τα ντοκιμαντέρ του Netflix, με τους χρήστες να προσποιούνται ότι δίνουν μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Η λεζάντα της έγραφε: «Μακάρι να έκανα πλάκα. #plottwist #netflix #documentary».

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, δολοφονήθηκε.



Στις 9 Ιουνίου, περίπου έναν μήνα πριν η γυναίκα δημοσιεύσει το βίντεο, ένα κορίτσι με τους γονείς του ανέφεραν στην αστυνομία ότι ο Duffey, ο οποίος προπονούσε την ομάδα μπάσκετ του κοριτσιού, την παρενόχλησε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης σε δημοτικό σχολείο. Ένας άλλος προπονητής της ομάδας είδε τι συνέβη, παρενέβη αμέσως και το ανέφερε στον γονέα του κοριτσιού, σύμφωνα με την αστυνομία.



«Παρόμοια συμπεριφορά εκ μέρους αυτού του προπονητή απέναντι στη συγκεκριμένη ανήλικη παίκτρια φέρεται να είχε σημειωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε πολλές περιοχές δικαιοδοσίας και σε διαφορετικές πολιτείες πριν από αυτό το περιστατικό», ανακοίνωσε η αστυνομία.



Ο Duffey τράπηκε σε φυγή και έκτοτε διέφευγε της σύλληψης.



Επειδή ο Duffey ήταν μέλος της φυλής Osage και το περιστατικό στο σχολείο συνέβη σε περιοχή αυτόνομης αυτόχθονης δικαιοδοσίας, η αστυνομία σημείωσε ότι διαβίβασε τη δικογραφία για την απαγγελία κατηγορίας ασέλγειας σε ανήλικο στην Εισαγγελία των ΗΠΑ, «τερματίζοντας τη δικαιοδοσία του Αστυνομικού Τμήματος του Owasso επί του περιστατικού».



Τη σκότωσε και αυτοκτόνησε

Μετά την καταγγελία, η αστυνομία επικοινώνησε με την Gilson και της έδωσε οδηγίες για το πώς να ζητήσει επείγουσα εντολή προστασίας. Η εντολή εκδόθηκε στις 10 Ιουνίου, όπως προκύπτει από τα αρχεία του δικαστηρίου της κομητείας Τούλσα. Ο Duffey υποχρεώθηκε να παραμένει σε απόσταση 100 μέτρων από την Gilson και το σπίτι της.



Το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε κατοικία στην πόλη Κόλινσβιλ, μετά από κλήση στο 911 κατά την οποία οι τηλεφωνητές άκουσαν μια γυναίκα να ουρλιάζει, ακολουθούμενη από «κάτι που ακουγόταν σαν πυροβολισμός», ανέφερε η αστυνομία. Οι τηλεφωνητές προσπάθησαν να καλέσουν ξανά, αλλά δεν έλαβαν απάντηση.

Λίγα λεπτά αργότερα, ένα αγόρι κάλεσε το 911 από το σπίτι ενός γείτονα και είπε ότι ο πατριός του είχε πυροβολήσει τη μητέρα του, ανέφερε η αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν τη Gilson και τον Duffey νεκρούς από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, ωστόσο ανέφερε ότι ο θάνατός τους φαίνεται να οφείλεται σε δολοφονία και εν συνεχεία αυτοκτονία του δράστη.

«Η Σάρα ήταν μια καταπληκτική μαμά. Τα παιδιά της ήταν το κέντρο του κόσμου της και ό,τι έκανε ήταν για αυτά», αναφερόταν σε μια διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που διοργανώθηκε για τα παιδιά. «Τα αγαπούσε πάρα πολύ, δούλευε σκληρά για να τα φροντίσει και ονειρευόταν να τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή ζωή».

