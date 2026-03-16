ΗΝΙΟΧΟΣ 2026: Εντυπωσιακές ασκήσεις εν μέσω πολέμου - Τι λέει στον FLASH ο Έλληνας πιλότος

Εν μέσω μιας περιόδου που χαρακτηρίζεται από αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας που περιλαμβάνει και την ανάπτυξη των τεσσάρων ελληνικών F-16 Viper στην Κύπρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η 3η φάση της μεγάλης αεροπορικής άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ 2026». Ωστόσο, η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει τη διεξαγωγή της, κυρίως στο κομμάτι των ξένων συμμετοχών.

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών Rafale και F-16 Viper καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Επίσης, στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Επιπλέον, το παρών δίνουν συμμαχικές και φίλιες χώρες, όπως:

Γαλλία με Μ-2000D

Σλοβενία με PC-9

Αλβανία με AS-532

Επιπρόσθετα, η Πολωνία θα συμμετέχει με Ειδικές Δυνάμεις, ενώ η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ινδία έστειλαν ομάδα παρατηρητών.

Τα σενάρια

Με περισσότερες από 100 εξόδους μαχητικών σε καθημερινή βάση, το φάσμα των αποστολών που διεξάγονται περιλαμβάνει:



* Επιχειρήσεις Καταστολής Εχθρικής Αεράμυνας – Counter Anti-Access/Aerial Denial (C-A2AD)

* Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Offensive Counter Air Operations (OCA)

* Αμυντικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Defensive Counter Air Operations (DCA)

* Στρατηγικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις – Strategic Air Operations

* Επιχειρήσεις Αεροπορικών Δυνάμεων επ’ ωφελεία Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων – Air Power Contribution to Counter-Land Operations (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Operations (APCMO)

* Αποστολές Αναγνώρισης – Reconnaissance Missions (RECCE)

* Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης – Combat Search And Rescue (CSAR)

* Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων – Time Sensitive Targets (TST)

* Αποστολές Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων – High Value Airborne Asset (HVAA).

Στην άσκηση εκτελέστηκε επίσης ένας σημαντικός αριθμός αποστολών με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης, επεκτείνοντας την άσκηση και στον ψηφιακό κόσμο.

Η φετινή άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ» είναι η τελευταία που πραγματοποιείται από την αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, καθώς έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες προκειμένου η 117 Πτέρυγα Μάχης να μετατραπεί στη φωλιά των ελληνικών F-35.

Ακούστε τι λέει στον FLASH ο πιλότος Ανδρέας Χριστοδουλόπουλος: