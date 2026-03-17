«Ηνίοχος-26»: Το εντυπωσιακό βίντεο από την ημέρα της Πολυεθνικής Αεροπορικής Άσκησης

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV Day) της Πολυεθνικής Αεροπορικής Άσκησης «ΗΝΙΟΧΟΣ-26».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Κατά τη διάρκεια της DV Day, οι προσκεκλημένοι αφού ενημερώθηκαν για τη διεξαγωγή της Άσκησης από τον Διοικητή του ΚΕΑΤ, Ταξίαρχο (Ι) Γεώργιο Πέτρου, παρακολούθησαν διελεύσεις σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών και περιηγήθηκαν στους χώρους του Κέντρου Επιχειρήσεων (WHITE CELL) των συμμετεχουσών δυνάμεων.

Την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρακολούθησαν:

Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος και ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος

οι Πρέσβεις στην Ελλάδα της Ινδίας, της Κροατίας, και της Σλοβενίας, καθώς και εκπρόσωπος του Μαυροβουνίου

Εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού

Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Οι Ακόλουθοι Άμυνας στην Αθήνα της Αλβανίας, της Γαλλίας , της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σερβίας

οι Τοπικές Πολιτειακές και Θρησκευτικές Αρχές.