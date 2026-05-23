«Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής»: Ο Τραμπ δημοσίευσε χάρτη του Ιράν με την αμερικανική σημαία

Νέα συζήτηση και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν χάρτη του Ιράν καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και τη φράση «United States of the Middle East!!».



Η ανάρτηση έγινε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και ερμηνεύτηκε από αρκετούς αναλυτές ως πολιτικό μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Αν και ο Τραμπ δεν συνόδευσε την εικόνα με περαιτέρω εξηγήσεις, η επιλογή του συμβολισμού προκάλεσε έντονες εικασίες σχετικά με τις προθέσεις ή τις απόψεις του για τις εξελίξεις στην περιοχή.



Το timing της ανάρτησης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πληροφορίες από διεθνή μέσα αναφέρουν ότι χώρες του Κόλπου έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν προσωρινά άμεσες στρατιωτικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν, προκειμένου να δοθεί χρόνος για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και διπλωματικές επαφές μέσω διαύλων επικοινωνίας.



Μέσα σε αυτό το κλίμα, η αινιγματική ανάρτηση του Τραμπ ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως ένδειξη ότι ενδέχεται να βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές γεωπολιτικές διεργασίες στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σχέδιο ή στρατηγική κίνηση.





Η ανάρτηση έχει ήδη γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς.