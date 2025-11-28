instacar ανταλλαγή: η νέα υπηρεσία που κάνει το leasing ακόμα πιο εύκολο και προσιτό από ποτέ.

Το instacar, η πλέον δυναμική ελληνική εταιρεία με υπηρεσίες ευέλικτου leasing και πώλησης οχημάτων, παρουσιάζει τη νέα καινοτόμα υπηρεσία ‘instacar ανταλλαγή’, που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει το παλιό του αυτοκίνητο με ένα καινούργιο, μέσω leasing, εύκολα, γρήγορα και αποκλειστικά online.

Χωρίς περιορισμό στην παλαιότητα του οχήματος, ο ιδιοκτήτης μπορεί να αξιοποιήσει την αξία του παλιού του αυτοκινήτου ως προκαταβολή για το νέο, μειώνοντας αντίστοιχα το μηνιαίο μίσθωμα. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και γίνεται με απλά βήματα: ο χρήστης καταχωρεί τις φωτογραφίες και τον αριθμό πλαισίου του οχήματος, δηλώνει την εκτιμώμενη αξία και επιλέγει το όχημα instacar που επιθυμεί. Υπολογίζεται άμεσα το μειωμένο μίσθωμα και πραγματοποιείται έλεγχος του οχήματος που ανταλλάσσεται, ώστε να υπολογιστεί η τελική αντικειμενική του αξία. Μετά την τελική συμφωνία με το instacar, η διαδικασία ολοκληρώνεται γρήγορα και με ασφάλεια.

Μέσα από την υπηρεσία ‘instacar ανταλλαγή’, η πρόσβαση σε ένα νέο όχημα γίνεται πιο απλή και προσιτή από ποτέ, δημιουργώντας μια πραγματική καινοτομία στη διαδικασία του leasing στην ελληνική αγορά. Η πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη στο instacar . gr / antallagi , προσφέροντας στους οδηγούς έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο να αποκτήσουν το όχημα που επιθυμούν.

Ο Δημήτρης Καλαϊτζής, Head of Marketing του instacar, τόνισε: «Με τη νέα υπηρεσία instacar ανταλλαγή, κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα στην ανάπτυξη του ευέλικτου leasing στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τους οδηγούς να έρθουν στο κόσμο του leasing,, ανταλλάσωντας το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα καινούργιο, εύκολα, γρήγορα, και σε συμφέρουσα τιμή. Στο instacar, επιδιώκουμε πάντα να προσφέρουμε λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, απλότητα και οικονομικό όφελος, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των χρηστών.».