Το Instagram επιτρέπει πλέον την επεξεργασία ενός Story μέσα στα πρώτα 15 λεπτά από τη δημοσίευσή του. Μπορείς δηλαδή ο χρήστης να διορθώσει ένα τυπογραφικό λάθος, να ξαναγράψει τη λεζάντα ή να προσθέσει και να αλλάξει μουσική, χωρίς να χάσει τις προβολές, τα likes και τις απαντήσεις που έχει ήδη συγκεντρώσει.

Πώς επεξεργάζεσαι ένα δημοσιευμένο Story

Για να επεξεργαστεί κανείς ένα δημοσιευμένο Instagram Story θα πρέπει να το ανοίξει στα πρώτα 15 λεπτά μετά την δημοσίευσή του, να πατήσει στο «Περισσότερα» (More) και στη συνέχεια να επιλέξει το «Επεξεργασία Story» (Edit Story) για να κάνει τις αλλαγές που θέλει. Οι θεατές θα βλέπουν την ένδειξη «Επεξεργασμένο» (Edited), για να ξεχωρίζουν μια ανάρτηση που έχει αλλάξει μετά την αρχική της εμφάνιση.

Η διόρθωση δεν χαλάει τη σειρά των Stories

Μέχρι τώρα, ακόμη κι ένα μικρό λάθος μπορούσε να αναγκάσει τον χρήστη να διαγράψει ένα Story και να το ανεβάσει ξανά. Αν ήταν μέρος μιας σειράς, η νέα ανάρτηση δεν επέστρεφε στην αρχική της θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα Stories. Με την επεξεργασία, το Story μένει στη θέση του και κρατά τις αλληλεπιδράσεις του, κάτι που είναι χρήσιμο τόσο για μια καθημερινή ανάρτηση όσο και για έναν δημιουργό ή διαχειριστή λογαριασμού που παρακολουθεί την απόδοσή της.



Αλλαγές και στη δημιουργία νέων Stories

Ξεχωριστά από την επεξεργασία μετά τη δημοσίευση, το Instagram ανανέωσε και τα φόντα των Stories με χρωματικές διαβαθμίσεις και άλλα εφέ, ενώ έκανε επίσης ευκολότερη την κοινή χρήση και τη μορφοποίηση πολλών εικόνων ταυτόχρονα.