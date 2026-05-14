Instants: Το Instagram παρουσίασε μια νέα εφαρμογή με φωτογραφίες που εξαφανίζονται

Το Instagram παρουσίασε το Instants, ένα νέο τρόπο να μοιράζεστε απλές, «στιγμιαίες» φωτογραφίες με φίλους, οι οποίες εξαφανίζονται αφού προβληθούν ή μετά από 24 ώρες, ανάλογα με την περίπτωση. Η εταιρεία περιγράφει το Instants ως μέσο για «χαλαρές» καθημερινές αναρτήσεις και εστιάζει στο να προσφέρει μια εμπειρία χωρίς φίλτρα, χωρίς επιπλέον επεξεργασία και χωρίς δημόσιο feed.



Πώς λειτουργεί

Το Instants ανοίγει κατευθείαν στην κάμερα και επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία με ένα πάτημα, να προσθέσετε απλό κείμενο και να τη στείλετε σε φίλους ή σε λίστα «κλειστών» επαφών μέσα στο Instagram. Δεν επιτρέπεται η φόρτωση εικόνων από το φωτογραφικό άλμπουμ του κινητού σας, ούτε η χρήση φίλτρων ή σύνθετων εργαλείων επεξεργασίας.

Η έμφαση εδώ είναι στο στιγμιότυπο που λαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο και είναι λιγότερο επιτηδευμένο. Οι φωτογραφίες αυτές εξαφανίζονται μόλις ανοίξουν και δεν μπορούν να προβληθούν ξανά, ενώ αν δεν προβληθούν λήγουν (εξαφανίζονται) αυτόματα μετά από 24 ώρες.



Ενσωμάτωση στο Instagram και standalone app

Το Instants λειτουργεί τόσο ως νέα επιλογή μέσα στην υπάρχουσα εφαρμογή Instagram (εμφανίζεται ως ξεχωριστό εργαλείο) όσο και ως ανεξάρτητη εφαρμογή σε ορισμένες χώρες, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν αν θέλουν την εμπειρία μέσα στο κύριο app ή μέσω ενός ξεχωριστού περιβάλλοντος. Ό,τι μοιράζεστε στο Instants εμφανίζεται και στο Instagram και αντίστροφα, διατηρώντας την σύνδεση με το κύριο προφίλ σας.



Ασφάλεια και περιορισμοί

Η Meta τονίζει ότι τα Instants δεν επιτρέπουν να καταγραφούν ως εικόνα ή video (screenshot ή screen recording) με σκοπό την προστασία της στιγμιαίας φύσης του περιεχομένου, ενώ παρέχονται και εργαλεία για έλεγχο του απορρήτου. Για παράδειγμα μπορείτε να στείλετε instants μόνο σε χρήστες που σας ακολουθούν ή σε λίστες κοντινών ανθρώπων. Παράλληλα, η εταιρεία κρατά ένα αρχείο για περιορισμένο διάστημα και για λόγους αναζήτησης και διαχείρισης.



Τι σημαίνει για τους χρήστες και την αγορά

Το Instants μοιάζει να απαντά στην κριτική ότι τα κοινωνικά δίκτυα ωθούν σε πιο επιτηδευμένο περιεχόμενο, προσφέροντας έναν πιο χαλαρό τρόπο επικοινωνίας που θυμίζει υπηρεσίες όπως το Snapchat αλλά με τη δικτύωση, το περιβάλλον και το κοινό του Instagram. Η κίνηση της Meta να προσφέρει τόσο μια ενσωματωμένη επιλογή όσο και μια ξεχωριστή εφαρμογή δείχνει ότι δοκιμάζει διαφορετικές προσεγγίσεις για να κρατήσει ακόμη πιο ενεργό το κοινό της.