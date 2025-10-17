Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 19η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διοργανώνει για 19η συνεχή χρονιά τη μεγάλη πανελλαδική δράση ευαισθητοποίησης «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών του Δικτύου του. Η βραδιά αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους όσοι θέλουν να διασκεδάζουν με ασφάλεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στη ζωή. Το μήνυμα παραμένει σαφές και επίκαιρο: «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί ! »

Στόχος της δράσης είναι να υπενθυμίσει πως η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές και ότι η επιλογή ενός νηφάλιου οδηγού στην παρέα είναι η πιο απλή και αποτελεσματική απόφαση που μπορεί να αποτρέψει μια τραγωδία.Οι εθελοντές του Ινστιτούτου θα βρίσκονται σε δεκάδες σημεία διασκέδασης, προτρέποντας τους πολίτες να αναλάβουν τον ρόλο του «Οδηγού της Παρέας», φορώντας το χαρακτηριστικό βραχιολάκι που συμβολίζει τη δέσμευση τους.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στη δράση θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διεθνή έρευνα “Drink Driving NEVER”, η οποία στοχεύει στην υιοθέτηση ασφαλών συνηθειών οδήγησης και την ενίσχυση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυματισμών, με τα περιστατικά να αυξάνονται σημαντικά μετά τη νυχτερινή διασκέδαση του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), περίπου το 25% των θανατηφόρων συμβάντων στην Ε.Ε. σχετίζεται με το αλκοόλ, ενώ τουλάχιστον 4.000 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετησίως εάν εξαλειφόταν η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αν κάθε οδηγός έπαιρνε την απόφαση να μην πιει πριν οδηγήσει, χιλιάδες ζωές θα μπορούσαν να σωθούν κάθε χρόνο. Ανταποκρινόμενη σε αυτή τη σοβαρή πραγματικότητα, η Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προχώρησε στην αναμόρφωση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εισάγοντας μεταξύ άλλων, αυστηρότερες ρυθμίσεις και ποινές για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο νέος Κ.Ο.Κ. ενισχύει το πλαίσιο πρόληψης, προβλέποντας υψηλά πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος και προσωρινή ακινητοποίηση του οχήματος, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών.

Η δράση υλοποιείται με στόχο να υπενθυμίσει ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η υπεύθυνη στάση απέναντι στο αλκοόλ είναι πράξη σεβασμού προς τον εαυτό μας και τους άλλους.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, με την αρωγή της ΕΛ.ΑΣ. και τη συμβολή της Τροχαίας στις κατά τόπους εκδηλώσεις, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).