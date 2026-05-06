Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρόταση για «ελάχιστη εγγυημένη ενέργεια» με μείωση έως 40% στους λογαριασμούς

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, με φόντο την εκτόξευση των τιμών ενέργειας, επισημαίνει ότι η Ελλάδα καταγράφει υψηλά επίπεδα ενεργειακής φτώχειας, καταλαμβάνοντας μαζί με τη Βουλγαρία τις πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Ινστιτούτου, στη χώρα καταγράφεται αύξηση της τάξης του 7% στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, με την ενεργειακή φτώχεια να λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής ανισοτήτων».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι πολλοί πολίτες δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες θέρμανσης, ειδικά σε περιοχές της επαρχίας.

Η πρόταση για «ελάχιστη εγγυημένη ενέργεια»

Κεντρική πρόταση αποτελεί η θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά, σε σταθερή τιμή.

Όπως σημειώνεται, το μέτρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του τελικού λογαριασμού κατά 30% έως 40%.

Σε σχετική ανάρτηση, τονίζεται ότι «πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα», ενώ γίνεται αναφορά στην πρωτιά της Ελλάδας στις αυξήσεις λιανικής τιμής ρεύματος.«Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.