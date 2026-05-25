Ιωάννα Λίλη για Μαστροκώστα: «Περίμενα να γίνει ένα θαύμα, να σηκωθεί ξανά η Γωγώ»

Η Ιωάννα Λίλη μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για την απώλεια της Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 χρόνων. «Είναι πολύ στενάχωρο και πραγματικά κι εγώ δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στην κόρη της, Βικτώρια.

Γνώριζα την κατάσταση της Γωγώς και μάθαινα πολύ συχνά από τον Χάρη Σιανίδη. Ρωτούσα πολύ για το πώς είναι και στεναχωριόμουν και περίμενα να γίνει ένα θαύμα. Στεναχωριόμουν, θλιβόμουν και περίμενα να σηκωθεί, όπως είχε ξεπεράσει την κατάσταση του καρκίνου, έτσι περίμενα να γίνει και το θαύμα αυτό, να σηκωθεί ξανά η Γωγώ, γιατί πάντα ξεπερνούσε την οποιαδήποτε φάση στη ζωή της.

Ήταν μια μαχήτρια ζωής. Περίμενα να το ξεπεράσει και να σηκωθεί γιατί ήξερα ότι η Γωγώ μπορούσε να το παλέψει. Δεν περίμενα, ότι θα τη νικήσει αυτό το πράγμα».