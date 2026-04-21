Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν οφείλω τίποτα σε κανέναν - Δεν επέλεγε ο Μουτσινάς να παίζω στην εκπομπή του»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Fashion Snap» του Παντελή Τουτουντζή ήταν η Ιωάννα Μαλέσκου που αναφέρθηκε στην σχέση της με τον Νίκο Μουτσινά, εξηγώντας αν θεωρεί ότι την βοήθησε ή όχι στο ξεκίνημά της.

«Η ουσία που ξεχνάει ο κόσμος είναι ότι η εκπομπή τότε του Νίκου Μουτσινά ήταν περιεχομενικά από το κομμάτι της περιφέρειας να συλλέγει στοιχεία από διάφορες εκπομπές. Μία εξ αυτών, των πολλών της βεντάλιας, ήμουν κι εγώ. Άρα, αντίστοιχα το ότι πώς ήρθαν τα πράγματα, αν με είδε περισσότερος κόσμος… Πολύ κόσμο και από άλλες εκπομπές και παραγωγές είδαν. Το αν εσύ, εγώ συγκεκριμένα, έχεις κάτι που κάποιον θα τον κεντρίσει και θα πει “να δώσουμε μια ευκαιρία” ή “για να συζητήσουμε”, αλλάζει το θέμα.

Δεν οφείλω σε κανέναν κάτι! Με τον Νίκο έχουμε πολύ καλή σχέση, παρότι δεν μιλάμε συχνά. Καταλαβαίνω τις προθέσεις της παραγωγής. Δεν επέλεγε ο Νίκος να παίζω στην εκπομπή του τότε, επέλεγε η αρχισυνταξία και η ομάδα του» ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια.

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε όμως και για την παρεξήγηση με την Κατερίνα Καινούργιου όταν πριν από αρκετά χρόνια ένα ρεπορτάζ της εκπομπής της, ήθελε την εκπομπή "Όλα Γκουντ" να παίρνει τη θέση του "Love It", που παρουσίαζε η Ιωάννα. «Με ενημέρωσαν την ώρα της εκπομπής ότι η Κατερίνα Καινούργιου μιλάει πολύ άσχημα για εμένα και ότι έχει υπάρξει ένα παρασκήνιο το οποίο εγώ αγνοούσα. Για να πω εγώ κάτι όμως, έχω λάβει μια οδηγία. Δεν ήταν δική μου απόφαση γιατί εγώ θα επέλεγα να μη μιλήσω. Δεν θα έκανα του κεφαλιού μου, είχα λάβει μια οδηγία.

Επειδή δεν έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι αυτοαναφορική, όπως η τηλεόραση τείνει να έχει γίνει, θα επέλεγα να σιωπήσω, φυσικά έχοντας στενοχωρηθεί. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να παρακολουθήσω όλα όσα είχαν ειπωθεί. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να μαλώσω με κάποιον γιατί δεν είμαι άνθρωπος των εντάσεων» εξομολογήθηκε.