Ιωάννα Μαλέσκου: Οι εντυπωσιακές βουτιές στην Μύκονο

Μια σύντομη απόδραση έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου στην Μύκονο, παρέα με την κόρη της Μαρίλια, για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Στο στόρι που ανέβασε στο Instagram, εμφανίζεται με ένα μαύρο μπικίνι να κολυμπάει ανέμελη και χαλαρή σε πισίνα γνωστού ξενοδοχείου, στο νησί των Ανέμων.

Στο επόμενο στόρι που θέλησε να μοιραστεί με του διαδικτυακούς τους φίλους, η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει τις βουτιές της κολυμπώντας παρέα με την κόρη της, δίνοντας της στο τέλος και ένα τρυφερό φιλί.

Η Ιωάννα Μαλέσκου συνόδευσε το βίντεο της με το κομμάτι "Paradise" των Coldplay και ποζάροντας στον φακό, φορώντας το εντυπωσιακό μαύρο μπικίνι της, φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού και τις ανέμελες στιγμές των διακοπών της.

Δείτε το βίντεο: