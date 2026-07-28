Ιωάννα Μαλέσκου: Το ταξίδι με την κόρη της στην Ιρλανδία (βίντεο)

Φέτος το καλοκαίρι που η Ιωάννα Μαλέσκου δεν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις είπε να κάνει ένα ωραίο ταξίδι στο εξωτερικό με την κόρη της.

Πήρε λοιπόν τη μικρή Μαρίλια, μπήκαν στο αεροπλάνο με προορισμό την Ιρλανδία και μας πήραν μαζί τους. Σε stories που δημοσίευσε η παρουσιάστρια στο Instagram είδαμε όλες τις στάσεις που έκανε στην πανέμορφη αυτή χώρα.

Ιωάννα Μαλέσκου: Το ταξίδι με την κόρη της στην Ιρλανδία



Η μαμά και η μικρή πέταξαν μακριά και γνώρισαν μια άλλη κουλτούρα, ενώ δεν σταμάτησαν να παίζουν στις παιδικές χαρές με τα κοράκια. pic.twitter.com/zoGj6DGwo2 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 28, 2026

Είδαμε την αρχιτεκτονική, τις υπαίθριες δανειστικές βιβλιοθήκες, τη φοβερή φύση, αλλά και τις παιδικές χαρές με τα πάμπολλα κοράκια που παίζουν με τα παιδιά.

Εκεί η Ιωάννα συνάντησε και τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Τσόλκα με την οποία συνεργάστηκαν πέρσι στην εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ», η οικογένεια της οποίας ζει στην Ιρλανδία και έκαναν μαζί πολλές βόλτες ανακαλύπτοντας κι άλλα κομμάτια αυτής της πολύ ιδιαίτερης χώρας…