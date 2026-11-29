Ένα δάκρυ στο νοσοκομειακό κρεβάτι, ένα περιποιημένο μανικιούρ πριν από το χειρουργείο και ένα νέο αυτί που οι γιατροί δημιούργησαν από τα πλευρά της. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από ένα ακόμη δύσκολο κεφάλαιο της αποκατάστασής της.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο του Λονδίνου, χωρίς να κρύψει ούτε τον πόνο ούτε τα δάκρυά της.

Περισσότερα από έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε τον Μάιο του 2020 στην Καλλιθέα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου συνεχίζει τη μακρά διαδρομή της αποκατάστασής της, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τον θαυμασμό της για τις δυνατότητες της ιατρικής επιστήμης.

«Για εσένα που νομίζεις πως δεν κλαίω ποτέ»

«Για εσένα που νομίζεις πως δεν κλαίω ποτέ. Στα χειρουργεία είμαι πάντα θαρραλέα κ με υπέροχο μανικιούρ. Από τα πλευρά μου, έφτιαξαν αυτό το αριστούργημα. Νοσηλεύτηκα για μια εβδομάδα, με μεγάλους πόνους. Όχι στο αυτί, αλλά στα πλευρά. Αριστερά σωστή διατροφή για να δυναμώσω. Δεξιά συναισθηματική υποστήριξη. Υπενθύμιση: πόσο θαυμάζω το ανθρώπινο σώμα και την επιστήμη», έγραψε στην ανάρτησή της.

Ο δύσκολος αποχαιρετισμός στον παλιό της εαυτό

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη δυσκολία να αποδεχτεί μια αλλαγή στη ζωή της που δεν ήταν δική της επιλογή.

«Το πιο δύσκολο για μένα ήταν και είναι να αποχαιρετήσω τον παλιό μου εαυτό. Ήταν πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που συνέβη δεν μπορούσα να το διορθώσω. Δεν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Ήταν κάτι που έπρεπε να αποδεχτώ. Ήταν κάτι με το οποίο θα έπρεπε να ζω για πάντα και κάτι που δεν ήταν δική μου απόφαση», είχε εξομολογηθεί.