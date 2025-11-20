Ιωάννα Πηλιχού: «Φοβάμαι στο μετρό, παθαίνω κρίσεις άγχους - Δεν ξέρω αν είναι κλειστοφοβία»

Η Ιωάννα Πηλιχού ήταν καλεσμένη της Αθηναΐς Νέγκα στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε μαζί της για την επιτυχία του “Ευτυχισμένοι μαζί” που συνεχίζει μέχρι και σήμερα, τις κρίσεις άγχους που παθαίνει, αλλά και για το ταξίδι που θα έκανε -εάν μπορούσε- πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα την ημέρα των 6ων γενεθλίων της…

«Γίναμε μια επαγγελματική οικογένεια»

Το “Ευτυχισμένοι μαζί” είναι νομίζω, 18 χρόνια πριν. Δεν θα το αποκαλέσω ακριβώς δουλειά γιατί ουσιαστικά γίναμε μια επαγγελματική οικογένεια. Ήταν ευλογία. Οπότε να είναι ακόμη η αγαπητή αυτή η σειρά και να σου λένε όμορφα λόγια και οι νεότερες γενιές που τη βλέπουν είναι μεγάλη χαρά. Το σενάριο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρωτοποριακό για τα δεδομένα τότε και οι ηθοποιοί που έπαιζαν ήταν ένας και ένας επιλεγμένοι.

Αισθανόμουν ότι πρώτα διάλεξαν τους ηθοποιούς και μετά γράφτηκαν τα σενάρια, ήταν τόσο σωστά επιλεγμένοι. Ήταν μια δουλειά προσεγμένη από κάθε άποψη. Η τηλεόραση μου αρέσει πάρα πολύ και ο κινηματογράφος. Όταν προκύπτουν δουλειές οι οποίες ενδιαφέρουσες και επίσης ένας ενδιαφέρων ρόλος, που μπορώ εγώ κάτι να δώσω, σίγουρα με ενδιαφέρει».

Η συνάντηση με τη γιαγιά

«Αν είχα την ικανότητα να πατήσω ένα κουμπί και να βρεθώ σε μια άλλη εποχή, θα επέστρεφα λίγο πριν από τα έξι μου για να συναντήσω και πάλι τη γιαγιά μου -την οποία την έχασα στα έξι μου ανήμερα των γενεθλίων μου- και να ζήσω δύο ώρες μαζί της, γιατί ήταν ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Ήταν σαν άγγελος και μου λείπει.

Για πάρα πολλά χρόνια δεν ήθελα καν να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Μου έλεγαν χρόνια πολλά και εκνευριζόμουν πάρα πολύ, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί εκνευρίζομαι. Έλεγα προφανώς ευχαριστώ, αλλά εννοώ ότι με τάραζαν όλα τα χρόνια πολλά. Και μετά μεγαλώνοντας, έτσι διαβάζοντας κάποια πράγματα και αυτά, συνειδητοποίησα ότι ήταν γιατί εκείνη έφυγε λίγο πριν σβήσω το κεράκι. Οπότε μου έχει στοιχίσει αυτή η απώλεια. Θα επέστρεφα εκεί, θα ήθελα να την ξαναδώ, να την αγκαλιάσω και να ζήσω δύο ώρες μαζί της».

«Καλό είναι να αντιμετωπίζουμε τις φοβίες μας»

«Φοβάμαι στο μετρό. Παθαίνω κρίσεις άγχους. Δεν ξέρω αν είναι κλειστοφοβία, δεν το έχω ακριβώς ψάξει. Σε ασανσέρ που ήμουν μόνη μου με έχει πιάσει. Αν έχω και έναν άνθρωπο άλλο μαζί κάπως λίγο ισοσταθμίζεται. Με ενοχλεί ο θόρυβος και το ότι είμαστε κλειστά κάτω από τη γη, βασικά μου προκαλεί μία ταραχή. Μια φορά στο μετρό ήταν μια υπέροχη κοπέλα που με είδε, με άγγιξε στον ώμο και μου κάνει “είστε καλά, χρειάζεστε κάτι, χρειάζεστε βοήθεια;”.

Απ' ότι κατάλαβα δεν στεκόμουν σε μία θέση. Πηγαινοερχόμουν, έκλεινα τα αυτιά μου, τα άνοιγα και αισθανόμουν ότι δεν έχω αέρα, μάλλον τραβούσα και το ζιβάγκο που φορούσα. Εκ των πραγμάτων ξαναμπαίνω στο μετρό. Έχουμε φοβίες. Καλό είναι να προσπαθούμε να τις αντιμετωπίζουμε. Κάπως έτσι το σκέφτομαι».