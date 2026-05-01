Ιωάννα Σουλιώτη: «Θέλω να ερωτευτώ - Όσο ήταν μικρά τα παιδιά μου, δεν ήθελα να κάνω άλλη οικογένεια»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» έδωσε η Ιωάννα Σουλιώτη και μίλησε για το διαζύγιό της με τον Κωνσταντίνο Γέρου, για τα δυο της παιδιά, αλλά και την άγνοια γύρω από το θέμα της εμμηνόπαυσης.

«Με φοβίζει η άγνοια και το ότι δίνουμε πάρα πολλή σημασία στην εφηβεία και δε μιλάμε καθόλου για την εμμηνόπαυση στις γυναίκες αλλά και για την αντίστοιχη ορμονική διαταραχή στους άντρες. Παλιότερα η εμμηνόπαυση σήμαινε και λίγο ότι σε “βάζουν στο περιθώριο” σαν γυναίκα. Αυτό που θα συμβούλευα είναι να μην υπάρχει φόβος, να υπάρχει αποδοχή» εξήγησε.

Είναι έτοιμη να ερωτευτεί όπως παραδέχεται και εξηγεί: «Όσο ήταν μικρά τα παιδιά μου δεν ήθελα να κάνω άλλη οικογένεια, να τα μπερδεύω με το ποιός είναι ο μπαμπάς, ποιός ο πατριός. Δε μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό. Μετά δεν έτυχε. Εγώ θέλω να ερωτευτώ. Το εύχομαι. Είμαι πολύ δεμένη με τα παιδιά μου. Τώρα κάνουν το μεταπτυχιακό τους στο εξωτερικό. Συγκινούμαι πολύ όταν μιλάω γι’ αυτά».

Για το διαζύγιο της ανέφερε: «Τα δυο πρώτα χρόνια δεν είναι εύκολα μετά το διαζύγιο ακόμα και αν θέλουν και οι δυο να χωρίσουν. Αυτό που λέω και στα παιδιά μου και στους φίλους τους, είναι πριν παντρευτούν να ξεκαθαρίσουν τα πάντα».