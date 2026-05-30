Ιωάννα της Λωρραίνης: Η 19χρονη με τα οράματα που άλλαξε τον ρου ενός πολέμου - Κάηκε ως αιρετική

Σαν σήμερα 30 Μαΐου του μακρινού 1431, η Ιωάννα της Λωρραίνης, εθνικό σύμβολο, αγία και μάρτυρας, κάηκε στην πυρά στη Ρουέν. Ήταν μόλις 19 ετών.

Κόρη ενός αγράμματου αγρότη από το Ντομρεμί της επαρχιακής ανατολικής Γαλλίας, η Ιωάννα ισχυρίστηκε πως είχε λάβει ένα όραμα από τον Θεό. Της είχε δώσει θεϊκή εντολή να απαλλάξει τη Γαλλία από τις συνεχείς επιθέσεις των Άγγλων και να αποκαταστήσει τον δελφίνο Κάρολο τον Ζ’ στον γαλλικό θρόνο.

«Η Ζαν ντ Aρκ στην πολιορκία της Ορλεάνης». Πίνακας του Ζουλ Εζέν Λενεβέ που ζωγραφίστηκε μεταξύ 1886-1890 / Φωτ.: Wikipedia

Η Ιωάννα φημίζεται πως άλλαξε τον ρου του Εκατονταετούς Πολέμου νικώντας τους Άγγλους στην Ορλεάνη, ηγούμενη της εφόδου του γαλλικού στρατού με πλήρη πολεμική εξάρτυση, την οποία της είχε δώσει ο Κάρολος, πεπεισμένος για τα οράματά της. Ακολούθησαν κι άλλες πολεμικές επιτυχίες. Αργότερα όμως πιάστηκε αιχμάλωτη από τους Βουργουνδούς, που είχαν συμμαχήσει με τους Άγγλους, στους οποίους και την πούλησαν.

«Η Ιωάννα της Λωρραίνης συλλαμβάνεται στην Κομπιέν από Βουργουνδούς». Τοιχογραφία στο Πάνθεον του Παρισιού / Φωτ.: Wikipedia

Δικάστηκε ως αιρετική από έναν φιλοάγγλο Γάλλο επίσκοπο. Αφού καταδικάστηκε σε θάνατο, η Ιωάννα συμφώνησε να κάνει δήλωση μετάνοιας, να βάλει γυναικεία ρούχα και να αποδεχθεί τη μετατροπή της ποινής της σε ισόβια.

Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ και, αφού έλαβε ένα νέο όραμα από τις αγίες Αικατερίνη και Μαργαρίτα, ξαναφόρεσε αντρικά ρούχα και αναίρεσε τη δήλωση μετάνοιάς της.

«Η Ιωάννα της Λωρραίνης ανακρίνεται στη φυλακή από τον καρδινάλιο του Γουίντσεστερ». Πίνακας του 19ου αιώνα του Πωλ ντε λα Ρος / Φωτ.: Wikipedia

Την ημέρα του θανάτου της, περιέφεραν την Ιωάννα ντυμένη με ένα λευκό νυχτικό στους δρόμους ως αιρετική και μάγισσα. Την έδεσαν έπειτα στον στύλο της πυράς και έβαλαν φωτιά στα ξύλα. Η Ιωάννα φώναζε μέχρι τελευταίας πνοής προσευχές που ακούγονταν πάνω από το αυξανόμενο τριζοβόλημα της φλόγας.

Την έκαψαν 3 φορές και πέταξαν τις στάχτες στον Σηκουάνα

Το εντυπωσιακό είναι πως φαίνεται να την έκαψαν τρεις φορές. Αφού πέθανε από εισπνοή καπνού και το σώμα της καψαλίστηκε, την έκαψαν άλλες δύο φορές, μέχρι το σώμα της να καταστραφεί τελείως κι έπειτα πέταξαν τις στάχτες της στον ποταμό Σηκουάνα.

Το 1920 η Ιωάννα της Λωρραίνης αγιοποιήθηκε επισήμως από την Καθολική Εκκλησία και στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε εθνικό σύμβολο αντίστασης ενάντια σε έναν άλλο βάρβαρο κατακτητή.

«Η Ιωάννα της Λωρραίνης στη στέψη του Κάρολου Ζ΄». Πίνακας του 19ου αιώνα του Ζαν Ογκούστ Ντομινίκ Ινγρέ / Φωτ.: Wikipedia

Η ζωή και η δράση της Ιωάννας της Λωραίνης ενέπνευσαν συγγραφείς και μουσουργούς. Πληθώρα από λογοτεχνικά, ιστορικά, μουσικά, θεατρικά και κινηματογραφικά έργα έχουν ως πηγή έμπνευσης την προσωπικότητά της: Σαίξπηρ, Βολταίρος, Σίλερ, Βέρντι, Τσαϊκόφσκι, Μαρκ Τουαίην, Τζορτζ Μπέρναρ Σω, Μπέρτολντ Μπρεχτ, Ζαν Ανούιγ επηρεάστηκαν από τη σύντομη αλλά έντονη ζωή και τον μαρτυρικό θάνατο της Ζαν ντ' Αρκ.

Ξεχωριστές ταινίες που αφηγήθηκαν τα πάθη της Ιωάννας της Λωραίνης είναι η: «La Passion de Jeanne d'Arc» του Δανού Καρλ Ντράγιερ και «Joan of Arc» του Βίκτορ Φλέμινγκ με πρωταγωνίστρια την Ίνγκριντ Μπέργκμαν, ταινία που κέρδισε τρία Όσκαρ.