Ιωάννα Τούνη: Αυτό είναι το lunch box του μικρού Πάρη - Δείτε τι περιέχει

Η Ιωάννα Τούνη είναι μια πολυάσχολη business woman που όλη μέρα τρέχει για τις δουλειές της, δεν ξέχνα όμως και τον σημαντικό ρόλο της ζωής της, αυτόν της μητέρας.

Ο μικρός της γιος, ο Πάρης, είναι πολυταξιδεμένος και έχει δοκιμάσει πολλές κουζίνες σε διάφορα μέρη, αυτά που αγαπά να τρώει περισσότερο όμως είναι αυτά που του φτιάχνει η μαμά.

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Ο Παρούλης, όπως η ίδια τον αποκαλεί, πάει ακόμη στο σχολείο, οπότε κάθε πρωί η Ιωάννα του φτιάχνει ένα lunch box που περιλαμβάνει τα πάντα: και πρωτεΐνη και φρούτα και λαχανικά, ώστε το παιδί να παίρνει όλες τις βιταμίνες που χρειάζεται.

Σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου για παράδειγμα ο Πάρης πήρε μαζί του ομελέτα με αγγούρι, κοτόπουλο με noodles και ακτινίδιο με ροδάκινο! Τώρα αν τα τρώει όλα αυτά το παιδί (πόσα μικρά παιδιά άλλωστε τρελαίνονται για φρούτα και λαχανικά) ή αν τα μοιράζει και στους φίλους του είναι ένα άλλο θέμα…