Ιωάννα Τούνη: Γιατί έφαγε πόρτα στη Μαδρίτη

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους σε βίντεο στο TikTok μια δυσάρεστη εμπειρία που έζησε στο πρόσφατο ταξίδι της στη Μαδρίτη.

«Story time, πώς φάγαμε πόρτα στο Amazónico, στη Μαδρίτη. Και που λες, πριν από λίγες μέρες ήμουνα Μαδρίτη με την αγοροπαρέα μου και, με πολλή ψυχολογία, χωρίς να κάνουμε καμία κράτηση, θέλαμε να πάμε στο Amazónico. Το Amazónico, για όσους δεν το ξέρετε, είναι μία διεθνής αλυσίδα, ας πούμε, εστιατορίων - μπαρ, που έχουν παραρτήματα σε διεθνείς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι το Λονδίνο, το Ντουμπάι κτλ. Και βάλαμε τα καλά μας, η ώρα θα πρέπει να ήταν 10-11 το βράδυ, και πηγαίναμε στο Amazónico με ψυχολογία, λες κι ήμασταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, και μας ξέρουνε.

«Sorry only reservations»

Μας κοιτάει ο πορτιέρης, που ήταν πιο πολύ μπράβος και μας λέει: Do you have a reservation; Λέμε: No και μας λέει: Sorry, only reservations. Ε, δεν του κάνεις μανούρες, δεν σε παίρνει. Έβρεχε κιόλας τότε! Ξέχασα να το πω κι αυτό το detail, δηλαδή, στολιστήκαμε σαν τους μπούφους και καθόμασταν κάτω από μία σκαλωσιά και λέγαμε: και τι κάνουμε τώρα; Και πού πάμε; Και λέει ο Στέφανος: φίλοι, θα βρω εγώ λύση! Ο Στέφανος, να κάνω σε αυτό το σημείο παρένθεση, δεν έχει ιδέα από αγγλικά. Γελάμε εμείς φυσικά και πηγαίνει ο Στέφανος, με πάρα πολλή ψυχολογία στον μπράβο και τον βλέπουμε κάτι να του μιλάει, κάτι να του δείχνει και μετά από λίγο, μας κάνει νόημα: ελάτε!

Και τον κοιτάμε τύπου… αποκλείεται! Του λέω: Στέφανε, πες μου τι του έδειξες; Και τι του είπες; Μου δείχνει το chat που έλεγε: καλησπέρα σας, είμαστε μία παρέα πέντε influencers και έχουμε μαζί μας και το πολύ διάσημο μοντέλο, το μοντέλο εγώ! Και έδειξε το προφίλ μου, δεν ξέρω τι έκανε. Ούτε αυτός ξέρει τι έκανε, αλήθεια. Και νόμιζα ότι θα φάει μία κλοτσιά από αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν και τέτοιο θηρίο! Αντ’ αυτού, απλά, μπήκαμε μέσα! Και ήπιαμε το ποτό μας. Οπότε, cheers στο Στέφανο! Και δες φίλε, που δε χρειάζονται ούτε αγγλικά, ούτε γαλλικά, ούτε ισπανικά. Χρειάζεται ψυχολογία σ’ αυτόν τον κόσμο, άντε και λίγη τεχνολογία βοήθησε, το ChatGPT είναι η αλήθεια».