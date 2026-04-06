Ιωάννα Τούνη: «Μου έχει μείνει η ρετσινιά της βίζιτας και ο ένοχος είναι απόλυτα προστατευμένος» (βίντεο)

Με δάκρυα στα μάτια η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε στο Instagram με αφορμή την πρόσφατη σύλληψή της επειδή ανάρτησε στο διαδίκτυο τα προσωπικά στοιχεία του ενός εκ των δύο ενόχων που καταδικάστηκαν για την υπόθεση του -εις βάρος της- revenge porn. «Η ζωή μου είναι μία τεράστια φαρσοκωμωδία, γιατί πραγματικά νομίζω ότι κάποιες μου κάνουν πλάκα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Παραλίγο να περάσω όλο το Σαββατοκύριακό μου μέσα στη φυλακή.

Να τα πιάσω όμως τα πράγματα από την αρχή. Μετά το δικαστήριο και αφού βγήκε η απόφαση, η οποία καταδίκασε και τους δύο κατηγορούμενους ως ένοχους πλέον για κακούργημα, με τρία και τέσσερα χρόνια φυλάκιση, αντίστοιχα με αναστολή, οι κολλητοί μου πήραν τηλέφωνο σε νυχτερινό κέντρο και έκαναν κράτηση στο όνομα του, για να γιορτάσουμε και το δικαστήριο. Πώς έσπασε ο διάολος το πόδι το και μία λυτρωτική έξοδος με την παρέα μου, αφού νικήσαμε σε ένα δικαστήριο μετά από εννιά χρόνια και δίπλα μου ακριβώς έτυχε να κάθεται ο κακοποιητής μου. Ο άνθρωπος ο οποίος εκούσια, με τη θέλησή του, με πλήρη γνώση σήκωσε το τηλέφωνο του και τράβηξε εμένα σε ερωτική στιγμή, μαζί με τον κολλητό του, εν αγνοία μου, πράγμα το οποίο αποδέχτηκε το δικαστήριο και πλέον δεν είναι απλά κατηγορούμενος, είναι ένοχος.

Ένοχος για κακούργημα ξαναλέω. Αλλά επειδή δικαιοσύνη μάλλον είναι μία έννοια αόριστη, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν θα μπει ποτέ φυλακή, είναι έξω με αναστολή. Και φυσικά, εφόσον δεν του επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο, εφόσον και εγώ δεν του ζήτησα καμία χρηματική αποζημίωση, καθώς δεν ήθελα φυσικά τα λεφτά του, το μόνο που ήθελα είναι ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης, βγήκε λοιπόν και αυτός να γιορτάσει την νίκη του, γιατί πρακτικά το όνομα του δεν μαθεύτηκε ποτέ, δεν πλήρωσε ποτέ κανένα χρηματικό ποσό πουθενά και δεν μπήκε φυλακή ούτε πρόκειται να μπει. Εννοείται πως ένιωσα πάρα πολύ άσχημα να πρέπει να βρίσκομαι έξω την ημέρα που βγήκα, πόσο τραγική ειρωνεία, την ημέρα που βγήκα να γιορτάσω την νίκη μου στο δικαστήριο, τη δικαίωση στο δικαστήριο να γιορτάζει δίπλα μου ο άνθρωπος ο οποίος με κακοποίησε;

Ζήτησα πάρα πολλές φορές από τους υπεύθυνους στο μαγαζί τους οποίους γνώριζα να φύγει. Δεν έφευγε. Οι άνθρωποι προσπάθησαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν έφευγε. Με κοιτούσε εριστικά. Θέλησα να φύγω εγώ γιατί προφανώς δεν μπορούσα να περάσω καλά με τον άνθρωπο αυτό να γιορτάζει στα δύο μέτρα. Αλλά οι φίλοι μου μου λέγανε: Ιωάννα, έχουμε νικήσει, δεν θα φύγουμε εμείς με το κεφάλι σκυμμένο. Αυτός πρέπει να φύγει. Αν έχει ίχνος τσίπας πρέπει να αποχωρήσει. Τέλος πάντων, εν τέλει φύγαμε εμείς. Αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από το μαγαζί όπου έμεινε και συνέχισε να διασκεδάζει ο άνθρωπος που με κακοποίησε καθώς στα χαρτιά είναι δική μου, αλλά στη ζωή είναι δική του. Γι' αυτό και όντως ήταν η καλή ιδέα να βγει στα μπουζούκια να το κάψει».

«Οταν τα θύματα μιλήσουν βρίσκονται στη φυλακή»

«Φεύγοντας ένιωσα τόσο πολύ πνιγμένη από την αδικία που υπάρχει σε αυτή τη ζωή που εγώ προσπαθώ επί εννέα ολόκληρα χρόνια να δικαιωθώ για αυτή την υπόθεση, το όνομά μου έχει διασυρθεί παντού. Μου έχει μείνει δια παντός η ρετσινιά της βίζιτας και ο ένοχος είναι απόλυτα προστατευμένος. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι. Το όνομά του προστατεύεται απόλυτα από όλους τους δημοσιογράφους ως δια μαγείας, ενώ για άλλα περιστατικά φυσικά οι κατηγορούμενοι βγαίνουν πριν καν ξεκινήσει το δικαστήριο. Δημοσιεύονται κανονικά φωτογραφίες και ονόματα, το έχουμε δει σε άπειρες περιπτώσεις. Αλλά στη δική μου περίπτωση τα ονόματα δεν μαθεύτηκαν και δεν δημοσιεύτηκαν ούτε κάνουμε την ενοχή τους από το δικαστήριο. Την επόμενη μέρα το πρωί δύο αστυνομικοί ήρθαν έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και ήρθαν να με πάρουν για αυτόφωρο, οπότε το περιπολικό με οδήγησε στο τμήμα, εμένα το θύμα! Μια γυναίκα που έχει διασυρθεί επί εννιά χρόνια η οποία αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει.

Υπάρχει Θεός και η εισαγγελέας μετά από κάποια ώρα επέτρεψε να φύγω από το τμήμα. Μιλάμε για ανθρώπους τόσο αδίστακτους με μηδενική μεταμέλεια, με κανένα ίχνος ντροπής οι οποίοι όχι απλά διέπραξαν κακούργημα, όχι απλά είναι περήφανοι για αυτό και βγαίνουν να γιορτάσουν στα μπουζούκια, αλλά όταν το θύμα αποφασίζει να μιλήσει και να πει μετά από εννιά χρόνια το όνομά τους θέλουν να με στείλουν φυλακή, εμένα. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω τι να πω.

Προσπαθώ τόσο πολύ να ηρεμήσω και δεν μπορώ. Καταλαβαίνω πως το αυτόφωρο ήταν μία τυπική διαδικασία και η αλήθεια είναι πως οι αστυνομικοί ήταν πάρα πολύ καλοί μαζί μου και μου φέρθηκαν πολύ όμορφα, δεν με έφεραν όσο μπορούσαν σε δύσκολη θέση. Εννοείται πως οι άνθρωποι ένιωθαν άσχημα που ήταν αναγκασμένοι να κάνουν τη δουλειά τους στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά εγώ θέλω να σταθώ στην αδικία των νόμων στο πως μπορεί το θύμα να βρίσκεται φυλακή και οι κατηγορούμενοι να διασκεδάσουν στα μπουζούκια!

Δεν ξέρω πότε θα μπορώ να μιλάω για αυτό το θέμα χωρίς να κλαίω, αλήθεια. Και εν τέλει όλοι μιλάμε για δικαιοσύνη και απονομή δικαιοσύνης επιτέλους μετά από 9 χρόνια και εγώ πλέον μάλλον την ψάχνω. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η δικαιοσύνη αυτή γιατί οι δύο άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι έξω με αναστολή, δηλαδή δεν θα μπουν φυλακή, είχαν το θράσος να ασκήσουν και έφεση γιατί δεν τους άρεσε η ποινή τους. Δεν τους άρεσε δηλαδή το ότι δεν χρειάζεται να πληρώσουν δεν χρειάζεται να μπουν φυλακή, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν ικανοποιημένοι. Θέλουν και άλλο. Θέλουν να πάρουν κι άλλο. Μετά από όλα αυτά ο δικηγόρος μου θα ασκήσει επίσης έφεση στην εισαγγελέα ζητώντας αυστηρότερη ποινή. Δεν ξέρω πραγματικά πώς νιώθω και τι ακριβώς πρέπει να πω γιατί ακούω παντού μία προτροπή στα θύματα να μιλάνε και να μην σωπαίνουν, αλλά εν τέλει όταν τα θύματα μιλήσουν βρίσκονται στη φυλακή που τους έχουν στείλει οι ένοχοι οι οποίοι αλωνίζουν έξω».