Ιωάννα Τούνη: Η εντυπωσιακή της βουτιά στην Πάρο

Αν γινόταν ένας καλοκαιρινός διαγωνισμός βουτιάς, τότε η Ιωάννα Τούνη θα είχε το βραβείο στο τσεπάκι της! Η γνωστή επιχειρηματίας πέρασε τις διακοπές της στη Μύκονο και κάποια στιγμή με την παρέα της πετάχτηκαν για μια μίνι σκαφάτη εκδρομή στην Πάρο.

φωτογραφία Instagram

Εκεί έφαγαν, ήπιαν, χόρεψαν, έκαναν και τα γενέθλια μιας φίλης και όλα καλά κι ωραία. «Είμαι χαρούμενη στη θάλασσα», σχολίασε η Ιωάννα κάνοντας το μπάνιο της στα υπέροχα νερά του Αιγαίου.

Ιωάννα Τούνη: Μπλουμ και μέσα - Η εντυπωσιακή της βουτιά στην Πάρο! pic.twitter.com/Jdu6a91QFi — Flash.gr (@flashgrofficial) July 28, 2026

Στη συνέχεια η influencer ανέβασε στο Instagram ένα story όπου τη βλέπουμε να κάνει μια ανάποδη βουτιά σαν επαγγελματίας κολυμβήτρια και αμέσως μετά δέχτηκε τα χειροκροτήματα των φίλων της που την αποθέωναν για την προσπάθεια. 10 points κι από μας γιατί αυτό που έκανε δεν το λες και ευκολάκι!