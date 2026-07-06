Ιωάννα Τούνη: «Οι τόξικ εκπομπές πήραν ρεπό για καλοκαίρι και μπορούμε να χαρούμε σαν άνθρωποι»

Μια υπέροχη Δευτέρα ξημέρωσε για την Ιωάννα Τούνη καθώς χαρούμενη και ευτυχισμένη δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο λέει πόσο χαρούμενη είναι που οι τοξικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης δεν παίζουν λόγω καλοκαιριού και έτσι μπορεί κι εκείνη να χαλαρώσει δίχως να ακούει τα όσα της καταμαρτυρούν!

«Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι τόξικ σκατοεκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα», είπε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε πως όλες αυτές οι εκπομπές την έχουν καλέσει πάνω από 15 φορές σε κάθε σεζόν, αλλά εκείνη δεν πατάει!

Θυμίζουμε πως πριν από μερικές ημέρες η Τούνη είχε δεχτεί τα πυρά των εκπομπών επειδή σε βίντεο που είχε αναρτήσει από το Μπαλί κρατούσε μια μεγάλη δεσμίδα χαρτονομίσματα, που έμοιαζαν με 500ευρα κάτι που θεωρήθηκε ως επίδειξη πλούτου. Η influencer εξήγησε πως ήταν Μπαλινέζικα χαρτονομίσματα η αξία του καθενός από τα οποία δεν ξεπερνούσε τα πέντε ευρώ, αλλά έφαγε hate στο social για επίδειξη πλούτου που ξεκίνησε από αυτές τις εκπομπές…