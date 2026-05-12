Ιωάννα Τούνη: Το επεισόδιο με τον γιο της στον δρόμο και το «ψωνάρα» που την αποκάλεσαν

Νευριασμένη η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok ένα βίντεο όπου ανέφερε όλα όσα της συνέβησαν με μια άγνωστη κυρία που σταμάτησε να χαϊδέψει το παιδί της και όταν εκείνο τραβήχτηκε, εκείνη γύρισε προς τη μητέρα του και την αποκάλεσε «ψωνάρα»!

«Πηγαίνω σχολείο τον Παρούλη το πρωί και στον δρόμο πηγαίνει ο Πάρης μπροστά με το πατίνι, εγώ από πίσω τρέξιμο, τα κλασικά. Στα πέντε μέτρα μπροστά σταματάει μία κυρία τον Παρούλη, τον χαιρετάει: γειά σου Παρούλη, τι κάνεις; Πού είναι η μαμά σου, βλέπει εμένα, της γνέφω και βάζει το χέρι της και πάει να τον χαϊδέψει. Τραβιέται, εννοείται, ο Πάρης προς τα πίσω, δεν θέλει να τον χαϊδέψει, στο πρόσωπο κιόλας. Συνεχίζει να του μιλάει, ο Πάρης δεν της δίνει σημασία και φτάνω κι εγώ δίπλα της σε εκείνη τη φάση, της λέω: γειά σας. Μου λέει: καλέ δεν μου μιλάει, γιατί δεν μου μιλάει; Της λέω: δεν σας μιλάει γιατί δεν σας ξέρει και σίγουρα δεν του αρέσει να τον πιάνουν στο πρόσωπο.

Προχωράει ο Πάρης μπροστά με το πατίνι, προχωράω να κυνηγήσω τον Πάρη με το πατίνι και γυρνάει η κυρία, με κοιτάει, βάζει τα δύο χέρια στο πρόσωπο και φωνάζει «ψωνάρα» στον δρόμο. Και αναρωτιέμαι τι κάνει».

@j.touni Εντωμεταξύ έχουν να με προσφωνήσουν «ψωνάρα» από το δημοτικό😅🤣❤️ Πέρα από την πλάκα, καταλαβαίνω ότι πολλές συμπεθέρες με παρακολουθείτε χρόνια και νιώθετε μεγαλύτερη οικειότητα & μπορεί όντως η συγκεκριμένη κυρία να χάρηκε που με είδε στον δρόμο με τον Πάρη. Ωστόσο θεωρώ προσωπικά πως ακριβώς όπως θα ρωτήσεις έναν ενηλικά «μπορώ να σε αγκαλιάσω» ή «μπορούμε να πάρουμε βιντεοκλήση την φίλη μου να πεις γεια» ή οτιδήποτε… έτσι ακριβώς πρέπει να ρωτήσεις και έναν μικρό άνθρωπο «μπορώ να σου χαϊδέψω το μάγουλο» ή οτιδήποτε σχετικό! Η συναίνεση είναι κάτι σημαντικό για εμένα… και τα παιδιά δεν είναι κουρδισμένες μαριονέτες! Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε τα παιδιά μας και τα συναισθήματα τους και να τα προστατεύουμε πάση θυσία 🫶🏼✨ Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου δεν έχει ηλικία. Και τα προσωπικά όρια είναι κάτι που πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά από μικρά!Ακούω γνώμη συμπεθέρες🧐 ♬ πρωτότυπος ήχος - Ioanna Touni

«Ο γιος μου είναι άνθρωπος, δεν είναι κουτάβι»

«Κάπου μπερδεύεται πολύς κόσμος. Το ότι μπορεί να ξέρεις εμένα από τα social και να ξέρεις ποιο είναι το παιδί μου, δεν σου δίνει το δικαίωμα να τον πιάνεις, είναι άνθρωπος, δεν είναι κουτάβι. Δεν σου δίνει κανείς το δικαίωμα να πιάσεις έναν άγνωστο άνθρωπο στον δρόμο και να του τσιμπήσεις τα μάγουλα και να το χαϊδέψεις. Πόσω μάλλον δεν σου δίνει το δικαίωμα να μιλήσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μαμά του, που πραγματικά εκείνη τη στιγμή απλά προστατεύει το παιδί της και παράλληλα ενημερώνει το παιδί της -γιατί το παιδί ακούει, δεν είναι χαζό- δεν είσαι υποχρεωμένος Παρούλη μου ούτε να μιλάς σε αγνώστους στον δρόμο, ούτε να τους επιτρέπεις να σε τσιμπάνε, να σε χαϊδεύουν ή οτιδήποτε άλλο!

Και πολύ ορθά πράττει το παιδί. Με τους φίλους θα είναι αλλιώς, με τους συγγενείς θα είναι αλλιώς, με τους αγνώστους θα είναι αλλιώς και αυτό είναι το υγιές και το σωστό. Τώρα αν αυτό κάνει εμένα ψωνάρα και τον Πάρη αντικοινωνικό, δεν ξέρω. Κάπως είναι πολύ μπερδεμένο όλο. Κάτι πάει λάθος», κατέληξε.