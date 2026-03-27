Ιωάννα Τούνη: 8 φορές προβλήθηκε το βίντεο στο δικαστήριο – «Στιγματίστηκα, είμαι τυχερή που άντεξα»

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου αναβιώνει η υπόθεση revenge porn που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, με την Ιωάννα Τούνη να δίνει το «παρών» το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2026 στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία εξελίχθηκε σε μια οδυνηρή εμπειρία για την ίδια, καθώς το υλικό που αποτέλεσε την αφετηρία της δικαστικής διαμάχης προβλήθηκε επανειλημμένα μέσα στην αίθουσα.

Η «σκληρή» διαδικασία και η αποχώρηση



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή του Alpha, το επίμαχο ερωτικό βίντεο προβλήθηκε συνολικά 8 φορές ενώπιον της έδρας, των δικηγόρων και των κατηγορουμένων, προκειμένου να αναλυθεί κάθε κρίσιμη λεπτομέρεια της υπόθεσης.

Η φόρτιση ήταν τέτοια που, μετά την προβολή του υλικού, η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε προσωρινά από την αίθουσα. Βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και στενές της φίλες, προσπαθώντας να διαχειριστεί την ψυχολογική πίεση της αναβίωσης αυτών των στιγμών.

«Δεν είμαι εδώ για μένα, αλλά για όσες γυναίκες δεν άντεξαν»



Η ίδια τόνισε πως η παρουσία της στο δικαστήριο ξεπερνά το προσωπικό της επίπεδο: «Στιγματίστηκα. Μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει, και όσο κι αν θέλω να παριστάνω ότι είμαι καλά, η αλήθεια είναι πως δεν είμαι. Είμαι τυχερή που άντεξα και βρίσκομαι εδώ, γιατί άλλες γυναίκες που έχουν βρεθεί στη θέση μου έχουν τερματίσει τη ζωή τους. Και για αυτές τις γυναίκες βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα. Στην Ελλάδα του 2026, ήρθε η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται... ο θύτης πλέον να αναλάβει την ευθύνη, γιατί αυτό το πράγμα είναι κακούργημα».



Πριν την έναρξη της διαδικασίας, η Ιωάννα Τούνη, έχοντας στο πλευρό της τον δικηγόρο της Μιχάλη Δημητρακόπουλο, προχώρησε σε μια εξομολόγηση καρδιάς:

«Σήμερα είναι μία αρκετά δύσκολη μέρα, γιατί είναι πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα... Είναι κάτι που με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι που δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προσδοκία για παραδειγματική τιμωρία



Η Ιωάννα Τούνη έκλεισε τις δηλώσεις της εκφράζοντας την ελπίδα της για δικαιοσύνη και μια απόφαση που θα λειτουργήσει ως φραγμός σε παρόμοια περιστατικά κακοποίησης. «Ανυπομονώ τόσο πολύ να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου... εύχομαι πραγματικά να δοθεί παραδειγματική τιμωρία στους κατηγορούμενους», κατέληξε, δηλώνοντας πως νιώθει «άδεια» μετά από τόσα χρόνια δικαστικής και ψυχολογικής περιπέτειας.