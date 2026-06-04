Ιωάννα Τούνη: «Δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες, σκάστε και βράστε στο ζουμί σας»

Έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες από την ημέρα που η Ιωάννα Τούνη περπάτησε με φόρεμα υπερπαραγωγή στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών και οι ορκισμένοι haters της συνεχίζουν να ασχολούνται με το θέμα και να αναρωτιούνται «γιατί πήγε εκεί αφού δεν έχει καμία σχέση με τον κινηματογράφο» και αν «πλήρωσε προκειμένου να βρεθεί στη διοργάνωση.

Η ίδια με ένα post στο TikTok θέλησε να απαντήσει λέγοντας: «Μου πετάγονται βίντεο που ο κόσμος σχολιάζει με βεβαιότητα ότι εγώ πήγα στις Κάννες και πλήρωσα. Δεν έχω δώσει ευρώ να πάω στις Κάννες. Για την ακρίβεια έχω δώσει για να πάω στο αεροδρόμιο στη Νίκαια. Φυσικά ήθελα να πάω και πολλοί θα ήθελαν.

Ήμουν το χειμώνα στο Λονδίνο μαζί με το αγόρι μου και πίναμε καφεδάκι μαζί με τον φίλο μου τον Άλεξ, ο οποίος τα τελευταία πολλά χρόνια μένει, σπουδάζει, δραστηριοποιείται πλέον μόνιμα στο Λονδίνο και του έλεγα τα δικά μου τα τρελά. Πριν κάτι μήνες είχα παντρέψει την κολλητή μου τη Στέλλα και στους οίκους που πηγαίναμε και ψάχναμε φορέματα είχα δει αυτή τη φορεματάρα την τεράστια την μπλε και λέω «αυτό το φόρεμα θα το πάρω».

Μου λέει «που θα το βάλεις;». Λέω «άκου Στέλλα, αγόρασε το φόρεμα και η περίσταση θα ακολουθήσει. Θα πάω στις Κάννες». Με μούντζωσε. Πήρε η Στέλλα τις νυφικάρες της και πήρα εγώ το φόρεμα αυτό το τεράστιο που πλήρωσα στο τελωνείο της Παναγιάς τα μάτια γιατί δεν χωρούσε προφανώς να το κουβαλήσω. Έλεγα την ιστορία και γελούσα στον φίλο μου τον Άλεξ. Του έλεγα έχω τώρα μια δίφυλλη ντουλάπα με ένα τεράστιο φόρεμα, ε εντάξει κάποια στιγμή λέω μπορεί να πάω στις Κάννες και να το βάλω».

Όπως εξήγησε, ένας φίλος της γνώριζε κάποιον από την παραγωγή του Φεστιβάλ και κάπως έτσι της έγινε η πρόταση: «Μου λέει «αγάπη, ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες και πηγαίνει τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο». Και που λέτε φτάνει τώρα ο καιρός για τις Κάννες και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα και άλλες Ελληνίδες πολλές, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, δεν χρειάστηκε να έχω κάποια εταιρία γιατί με κάλεσαν από τις Κάννες. Οπότε, το δέχεσαι ή το απορρίπτεις, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες και σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, αυτά. Τα είπα, ηρέμησα, σχολιάστε ό,τι θέλετε».