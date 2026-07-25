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Στη Μύκονο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ιωάννα Τούνη, η οποία απαθανατίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV σε βραδινή έξοδό της στα Ματογιάννια μαζί με τον στενό της φίλο, Μηνά Αηδόνη. Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας της με τον δημοσιογράφο Νίκο Κουρούμαλο, μια ερώτηση για τη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου προκάλεσε μια αμήχανη στιγμή, με την ίδια να επιλέγει να μην τη σχολιάσει.

«Δεν βλέπω τίποτα στην τηλεόραση»

Η γνωστή influencer εμφανίστηκε χαλαρή και ευδιάθετη, απαντώντας αρχικά σε ερωτήσεις για τις διακοπές της και την τηλεόραση.

Όταν ρωτήθηκε για το πόσο θα παραμείνει στο νησί των Ανέμων, αρκέστηκε να πει:

«Θα κάτσω λίγο στη Μύκονο, θα δούμε»

Στη συνέχεια, σε ερώτηση τι παρακολουθεί αυτή την περίοδο στην ελληνική τηλεόραση, τώρα με τις περικοπές που γίνονται και απάντησε λιτά ρωτώντας:

«Δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω τηλεόραση συγνώμη, σίγουρα ήρθες στο σωστό νησί για να μιλήσεις για αυτά ;»

Η σπόντα για τη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου

Λίγο αργότερα, η συζήτηση πήρε διαφορετική τροπή. Εκείνη την ώρα από τα ηχεία γνωστού καταστήματος ακουγόταν τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου και ο δημοσιογράφος, με εμφανή διάθεση να την πειράξει, της είπε:

Γιατί να μιλήσουμε; να μιλήσουμε για τη συναυλία που έγινε πριν από δύο ημέρες και δεν ήσουνα;»

Η αναφορά αφορούσε τη συναυλία που πραγματοποίησε η Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο, στην οποία είχε δώσει το «παρών» και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Η Ιωάννα Τούνη δεν απάντησε στην ερώτηση και προτίμησε να συνεχίσει τη βόλτα της, χωρίς να σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα.

«Ήρθαμε να χαλαρώσουμε»

Η influencer ξεκαθάρισε πως ο σκοπός της εξόδου της ήταν να περάσει όμορφα με την παρέα της.

«Πάω μία βόλτα με τους φίλους μου», είπε αρχικά.

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να φέρει στη Μύκονο και τον γιο της, Πάρη, απάντησε:

«Τον είχα φέρει την προηγούμενη».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η σύντομη συνομιλία, έκλεισε με χιούμορ αλλά και σαφή διάθεση να αποφύγει περαιτέρω ερωτήσεις:

«Παιδιά, καθίστε καλά. Ήρθαμε να χαλαρώσουμε».

Τι προηγήθηκε

Λίγες ημέρες πριν από την άφιξη της Ιωάννας Τούνη στο νησί, η Ρία Ελληνίδου είχε εμφανιστεί σε συναυλία στη Μύκονο, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να βρίσκεται ανάμεσα στους θεατές και να καταγράφει στιγμές από το πρόγραμμά της.

Η αναφορά του δημοσιογράφου έγινε με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, ωστόσο η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να μην δώσει συνέχεια στη συζήτηση και να μην σχολιάσει την ερώτηση.

Το σχετικό στιγμιότυπο καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV και προβλήθηκε μέσα από το σχετικό βίντεο.