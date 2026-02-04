Ιωάννα Τούνη: «Καρφώθηκε» μόνη της με την ανάρτηση για τον σύντροφό της - Η ενόχληση της Καινούργιου

Επέτειο σχέσης είχε η Ιωάννα Τούνη και με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ευχαρίστησε τον σύντροφό της. «1 year, 365 τριαντάφυλλα & κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο… Spoiled? Maybe» έγραψε στην λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.

Ο Νίκος Γεωργιάδης, καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» σχολίασε: «Θυμάστε το καλοκαίρι κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι είναι ζευγάρι με τον Στάθη Σχίζα, τότε που τους είχαν δει στη Μύκονο μαζί; Τότε φαινόταν πως ήταν ελεύθερη. Μου κάνει εντύπωση γιατί η ανεπίσημη ανακοίνωση του χωρισμού με τον κύριο Αλεξάνδρου έγινε πέρυσι τέλη Φεβρουαρίου. Ξέραμε ότι υπήρχε θέμα στη σχέση και τους ρωτούσαμε κιόλας, συζητιόταν όλο τον Φεβρουάριο. Καταλαβαίνουμε ότι ο χωρισμός είχε έρθει αρκετά πιο νωρίς».

«Προφανώς είχε χωρίσει αλλά δεν το ξέραμε εμείς. Δεν ξέρω τι έχει περάσει η κάθε κοπέλα και τι έχει βιώσει ο καθένας στον γάμο του. Αλλά όταν με έναν άνθρωπο έχεις αποκτήσει παιδί, ό,τι και να συμβεί μελλοντικά… μπορεί να χωρίσεις, να βρεις άλλον άνθρωπο, να θες να τον ξεχάσεις. Αυτός όμως θα είναι ο πατέρας του παιδιού σου. Για μένα αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει ποτέ να τον μειώσεις. Εγώ είμαι πολύ πουριτανή» δήλωσε η Κατερίνα Καινούργιου κάπως ενοχλημένη για το σχόλιο «Κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο».