Ιωάννα Τούνη: «Στεναχωρέθηκα για την τροπή των πραγμάτων, τα άσχημα σχόλια δεν το κάνουν πιο εύκολο»

Η Ιωάννα Τούνη κατέβηκε στην Αθήνα για να παραλάβει τον γιο της και να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη για να σβήσουν και μαζί τούρτα για τα γενέθλιά της. Το διάστημα που ο μικρός Πάρης ήταν με τον μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, στον Όλυμπο και στη Λευκάδα, εκείνη γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Ίμπιζα και άκουσε δεκάδες αρνητικά σχόλια, ότι και καλά παράτησε το παιδί της και πήγε διακοπές με φίλους.

Η Τούνη σε ανάρτησή της στο Instagram έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. «Δεν φαντάζεσαι πόσο μου έλειψε το μωράκι μου. Πρώτη φορά κάνω τόσες μέρες να τον δω, γιατί το σύμφωνο γράφει ότι τον Αύγουστο τον έχουμε από 15 μέρες.

Γενικά για τους γονείς που χωρίζουν υπάρχει και νομοθεσία! Τα πικρόχολα σχόλια ότι δεν ήθελα μαζί στα γενέθλια το μωράκι μου είναι -το λιγότερο- λυπηρά καθώς δεν ήταν δική μου απόφαση και καθώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να αλλάξω τις ημερομηνίες. Ήδη στεναχωρέθηκα για την τροπή των πραγμάτων, τα άσχημα σχόλια δεν το κάνουν πιο εύκολο για μια μαμά που υποχρεούται να αποχωριστεί το μωράκι της. Ενσυναίσθηση λέγεται και μάλλον είναι άγνωστη λέξη σε πολλούς εδώ μέσα», σχολίασε φανερά εκνευρισμένη.

Ιωάννα Τούνη: Γιόρτασε και πάλι τα γενέθλιά της, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη με τον γιο της τον Πάρη. pic.twitter.com/fR5fZbhZEN — Flash.gr (@flashgrofficial) August 18, 2025

Μαμά ετών… 3

Λίγο αργότερα όμως την είδαμε πιο χαλαρή να ετοιμάζεται να το γιορτάσει. «Είχα τάξει στον Παρούλη μου ότι μόλις βρεθούμε Θεσσαλονίκη θα σβήσουμε και μαζί τούρτα για τα γενέθλια της μαμάς… Και ποτέ - ποτέ δεν ξεχνάμε να κάνουμε πράξη όσα τάζουμε στους αγαπημένους μας». Στη συνέχεια ο μικρούλης ανέλαβε δράση τραγουδώντας το Happy Birthday, ενώ έβαλε τα δυνατά του και φύσηξε το 3 και 2 που κοσμούσαν την τούρτα της μαμάς. Παράπλευρη απώλεια; Ζεστάθηκε λίγο παραπάνω η μυτούλα του καθώς πλησίαζε στα κεράκια για να τα σβήσει! Στο τέλος που η Ιωάννα ρώτησε τον Πάρη πόσο είναι η μαμά, εκείνος απάντησε 3 και εκείνη συμφώνησε μαζί του λέγοντας πως νιώθει έτσι ακριβώς!