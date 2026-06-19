Ιωαννίδου για Γερμανού: «Κάποτε ήμασταν σαν αδελφές, κάναμε πολλή παρέα, τώρα δεν βλεπόμαστε συχνά»

Η Μαρία Ιωαννίδου εκφράζεται πολύ συχνά μέσα από δηλώσεις της για τη στενή σχέση που είχε με την κόρη του Φρέντυ Γερμανού, Ναταλία, μια σχέση που της λείπει πολύ γιατί οι δύο γυναίκες δεν βλέπονται πια. «Αγαπώ πολύ τη Ναταλία. Είναι η κόρη του Φρέντυ μου. Κάποτε ήμασταν σαν αδελφές. Κάναμε πολλή παρέα. Τώρα δεν βλεπόμαστε συχνά, γιατί είναι πολύ απασχολημένη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μου λείπει», είπε η ηθοποιός και χορεύτρια στο περιοδικό Λοιπόν.

«Ο Φρέντυ υπάρχει πάντα στο μυαλό μου»

«Αισθανόμουν την παρουσία του Φρέντυ πολύ έντονα. Μπορεί κάποιοι να με είπαν ψώνιο γι’ αυτό, αλλά δεν με πειράζει. Καθόμουν σε έναν συγκεκριμένο καναπέ και αισθανόμουν το κάθισμα να βουλιάζει σαν να καθόταν εκεί. Ήταν τρομερό συναίσθημα. Ο Φρέντυ υπάρχει πάντα στο μυαλό μου».