Ιωάννινα: Ανήλικες πήγαν να πάρουν ποτά με πλαστές ταυτότητες - Χειροπέδες και στις μητέρες τους

Σε σοβαρούς μπελάδες μπήκαν δύο ανήλικα κορίτσια στα Ιωάννινα, τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις Αρχές κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ελέγχων για την προστασία της νεολαίας από την κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα epiruspost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (25/4), όταν κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, πραγματοποίησε έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικες, στην προσπάθειά τους να παρακάμψουν τους περιορισμούς και να τους επιτραπεί η κατανάλωση αλκοόλ, επέδειξαν στον υπάλληλο του καταστήματος πλαστά δελτία αστυνομικής ταυτότητας.

Η κίνηση αυτή, αν και πιθανώς ξεκίνησε ως μια απερίσκεπτη νεανική ενέργεια για μια βραδινή έξοδο, οδήγησε στη σύλληψή τους με την κατηγορία της πλαστογραφίας.

Συνελήφθησαν και οι μητέρες τους

Η περιπέτεια επεκτάθηκε και στις οικογένειες των δύο κοριτσιών, καθώς στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Όλες οι εμπλεκόμενες οδηγούνται τώρα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, σε μια υπόθεση που αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και διάλογο γύρω από τις εξόδους των εφήβων και τους κινδύνους που ελλοχεύουν όταν οι κανόνες παρακάμπτονται.

Οι έλεγχοι των αρχών συνεχίζονται με στόχο την πρόληψη και την προστασία των παιδιών, υπενθυμίζοντας σε όλους –καταστηματάρχες, γονείς και νέους– τη σημασία της τήρησης του νόμου για την υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων.