Ιωάννινα: Ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε ποδηλάτη στη μέση του δρόμου

Ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Μαΐου στα Ιωάννινα, με θύμα έναν 31χρονο αλλοδαπό ποδηλάτη, τον οποίο παρέσυρε οδηγός αυτοκινήτου και τον παράτησε στη μέση του δρόμου.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα epirusgate.gr, λίγο μετά τη 1:10 τα ξημερώματα, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ποδήλατο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Ανατολής στα Ιωάννινα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 31χρονος ποδηλάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα ή να ειδοποιήσει τις αρχές.

Η Τροχαία Ιωαννίνων διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ενεπλάκη στο δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή.