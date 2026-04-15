Ιωάννινα: Αυτοκίνητο «κόλλησε» στα σκαλιά του Κάστρου – Φωνές για τη σήμανση

Μια εικόνα (και video από το epirus gate) που προκαλεί από την πρώτη στιγμή απορία, αλλά και έναν έντονο προβληματισμό, εκτυλίχθηκε για ακόμα μια φορά στην καρδιά των Ιωαννίνων. Στα ιστορικά στενά του Κάστρου, εκεί που η πέτρα και η ιστορία συναντούν την καθημερινότητα των πολιτών, ένας οδηγός βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε σε μια διαδρομή που... δεν προοριζόταν για αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε δίπλα από την κεντρική πύλη, λίγα μόλις μέτρα πριν από την έξοδο του Αγίου Γεωργίου. Ο οδηγός, προσπαθώντας να βγει από την καστροπολιτεία, έχασε τον προσανατολισμό του και κατηύθυνε το αυτοκίνητο προς το σημείο όπου ξεκινούν τα σκαλοπάτια. Το αποτέλεσμα; Το όχημα «κάθισε» στα σκαλιά, κάνοντας αδύνατη οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω.

Φωτογραφία: Epirus.gr

Στο ίδιο έργο θεατές

Το ευτύχημα στην όλη ιστορία είναι πως δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ούτε προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και λίγη ώρα αργότερα ένας γερανός ανέλαβε το δύσκολο έργο της απομάκρυνσης του οχήματος, απελευθερώνοντας το πέρασμα. Ωστόσο, για τους γνώστες της περιοχής, το σκηνικό αυτό δεν ήταν πρωτόγνωρο.

Το ζήτημα της σήμανσης

Το περασμένο καλοκαίρι είχε καταγραφεί ένα σχεδόν πανομοιότυπο περιστατικό στο ίδιο ακριβώς σημείο. Η επανάληψη του συμβάντος φέρνει ξανά στο προσκήνιο το αίτημα για καλύτερη σήμανση.

Φωτογραφία: Epirus.gr

Οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες επισημαίνουν πως ένας οδηγός που δεν γνωρίζει καλά τα κατατόπια, είναι εύκολο να παραπλανηθεί, ειδικά αν η ορατότητα ή οι οδηγίες των συστημάτων πλοήγησης δεν είναι σαφείς.

Η ανάγκη για τοποθέτηση εμφανών προειδοποιητικών πινακίδων κρίνεται πλέον επιτακτική, ώστε η βόλτα στο Κάστρο των Ιωαννίνων να παραμείνει μια ευχάριστη εμπειρία και να μην μετατρέπεται σε... «περιπέτεια» στα σκαλοπάτια.