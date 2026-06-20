Ιωάννινα: Ηλικιωμένη παγίδευσε κύκλωμα απατεώνων- Υποσχέθηκε χρήματα και τους έστειλε στην Αστυνομία

Μια καλά οργανωμένη τηλεφωνική απάτη που βρισκόταν σε εξέλιξη στα Ιωάννινα έπεσε στο κενό χάρη στην ψυχραιμία και την ετοιμότητα μιας ηλικιωμένης γυναίκας, οδηγώντας τις Αρχές στη σύλληψη ενός μέλους του κυκλώματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε πλήθος καταγγελιών από κατοίκους της περιοχής. Οι δράστες επικοινωνούσαν με πολίτες και, χρησιμοποιώντας το γνωστό σενάριο της δήθεν επείγουσας ιατρικής ανάγκης, επιχειρούσαν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το epiruspost, ένας άνδρας παρουσιαζόταν ως γιατρός και ενημέρωνε τα υποψήφια θύματα ότι συγγενικό τους πρόσωπο, συνήθως η κόρη τους, είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Για να γίνει πιο πειστική η απάτη, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακουγόταν μια γυναίκα να κλαίει και να ζητά βοήθεια, προσποιούμενη το τραυματισμένο συγγενικό πρόσωπο.

Ωστόσο, όταν οι απατεώνες επικοινώνησαν με μια ηλικιωμένη γυναίκα στα Ιωάννινα, τα σχέδιά τους ανατράπηκαν. Η γυναίκα αντιλήφθηκε αμέσως ότι επρόκειτο για απάτη, χωρίς όμως να το δείξει. Προσποιήθηκε ότι πείστηκε από τα λεγόμενά τους και συμφώνησε να παραδώσει χρήματα, ενώ παράλληλα ενημέρωσε την Αστυνομία.

Το σχέδιο της Αστυνομίας

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, οι οποίοι παρακολούθησαν διακριτικά το σημείο. Όταν ο άνδρας που είχε αναλάβει να παραλάβει τα χρήματα εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς, αλλοδαπός υπήκοος, φέρεται να λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος τηλεφωνικών απατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε εισέλθει στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας μόλις δύο ημέρες πριν από τη σύλληψή του, με τελικό προορισμό τα Ιωάννινα, όπου θα παραλάμβανε τα χρήματα από τα θύματα της οργάνωσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρα απάτης, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.