Ιωάννινα: Ο δρόμος «κατάπιε» όχημα του δήμου - Μεγάλα προβλήματα από καθιζήσεις

Οι έντονες βροχοπτώσεις σε όλη την επικράτεια αρχίζουν να φανερώνουν τις αρνητικές συνέπειές τους. Στα Ιωάννινα, από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα νωρίς το πρωί της Τετάρτης (4/3) όταν άνοιξε μία τεράστια τρύπα έξω από το συγκρότημα του Πολυκλαδικού, στην οδό Βελισσαρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του epiruspost.gr, με την υποχώρηση το έδαφος κατάπιε στην κυριολεξία ένα όχημα από τον τομέα καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών. Πρόκειται για μία σκούπα από το εργοτάξιο της καθαριότητας με το ένα μέρος του οχήματος να βρίσκεται σε βάθος τριών μέτρων.

Το σημαντικό είναι ότι δεν τραυματίστηκε ο χειριστής του μηχανήματος. Τα αίτια της καθίζησης μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά.