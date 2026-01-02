Ιωάννινα: Πατέρας έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του και τον «έστειλε» στο νοσοκομείο

Μια σπάνια και σοκαριστική υπόθεση απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στα Ιωάννινα όταν ένας 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από χρήση κοκαΐνης, με την έρευνα να αποκαλύπτει ότι εμπλέκεται ο ίδιος ο πατέρας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του epiruspost.gr, το προηγούμενο βράδυ, ο 36χρονος πατέρας βρισκόταν με τον ανήλικο και έναν ακόμα ενήλικα σε αυτοκίνητο, όπου πρώτα έκανε χρήση κοκαΐνης και στη συνέχεια προσέφερε την ουσία στον γιο του.

Ο πατέρας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκθεση ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του άλλου ενήλικα που ήταν μαζί τους. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για τη χρήση ναρκωτικών από ανηλίκους με εμπλοκή ενήλικα.