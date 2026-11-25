Μία ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, με τη μέθοδο της προσποίησης γνωστού προσώπου, εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.Ειδήσεις Ιωαννίνων

Σύμφωνα με το epiruspost, για την υπόθεση, που καταγγέλθηκε ότι συνέβη στις 26 Φεβρουαρίου 2026, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπής, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην απάτη.

Η υπόθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος συνεργός της τηλεφώνησε σε γυναίκα και προσποιήθηκε ότι ήταν πρόσωπο του φιλικού της περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο την έπεισε να μεταβεί σε κατάστημα και να αγοράσει 15 προπληρωμένες κάρτες συνολικής αξίας 1.500 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο δράστης κατάφερε να πείσει και τον υπάλληλο του καταστήματος να του αποκαλύψει τους κωδικούς PIN των καρτών, με αποτέλεσμα η γυναίκα να υποστεί οικονομική ζημιά 1.500 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.